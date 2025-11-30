  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۵

۲۵ مستند کوتاه به بخش مسابقه ملی «سینماحقیقت» راه یافتند

۲۵ مستند کوتاه ایرانی به بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستندهای کوتاه بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» معرفی شدند.

این فیلم‌ها عبارتند از:

«آخرین کلَک» کارگردان و تهیه‌کننده: عباس رفیعی مَرغملکی

«ابوالمشاغل» کارگردان: هادی محمدی نسب، تهیه‌کننده: محسن طلایی

«اشیاء و آدم‌ها» کارگردان و تهیه‌کننده: لیلا خلیل‌زاده

«باد بهشت» کارگردان و تهیه‌کننده: محمدرضا فرطوسی

«بدون گریم» کارگردان و تهیه‌کننده: سعید پرویزی

«برافتو» کارگردان: سپیده جمشیدی‌نژاد، تهیه‌کننده: علی و سپیده جمشیدی نژاد

«پرواز با ماشین شماره ۳۴» تهیه کننده و کارگردان: علی بیات

«جایی برای ایستادن» کارگردان و تهیه‌کننده: آرمان قلی پور دشتکی

«حلقه» کارگردان: رایحه مظفریان و زهرا دشت بشی، تهیه کننده: رایحه مظفریان

«دخترک» کارگردان: فرزاد رضایی، تهیه کننده: سجاد ایمانی و فرزاد رضایی

«دوتوک» کارگردان و تهیه‌کننده: هادی ثابت شوکت اباد

«زنده گیر» کارگردان و تهیه‌کننده: علی اسدی

«شش پسر» کارگردان و تهیه‌کننده: مسعود زارعیان

«صغری رئیس» کارگردان: سید صادق کاظمی، تهیه‌کننده: محمدجواد امیرانی

«عزیززاده» کارگردان و تهیه‌کننده: حمید شاهمرادی

«فصل انگور» کارگردان و تهیه‌کننده: ابراهیم حصاری

«گاهی عشق کافیست» کارگردان و تهیه‌کننده: الهام آقالری

«ماجو» کارگردان و تهیه‌کننده: ابراهیم مرادی

«مک» کارگردان: نازنین‌زهرا رفیعی، تهیه کننده: محمدصادق اسماعیلی

«موج‌های خاموش سواحل جنوب» کارگردان و تهیه‌کننده: محمد احسانی

«موسیلی» کارگردان: الهه اذکاری، تهیه‌کننده: حمید نجفی راد

«میناو» کارگردان و تهیه‌کننده: عارف حاتمی

«نبض در خط مقدم» کاگردان: مرتضی شعبانی، تهیه‌کننده: حبیب والی‌نژاد

«نجوای چیزها» کارگردان و تهیه‌کننده: علی همراز

«هوران» کارگردان و تهیه‌کننده: سیدعدنان طاهری

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذر در پردیس ملت برگزار می‌شود.

ندا زنگینه

