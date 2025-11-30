  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

مستندهای بخش آوینی «سینماحقیقت» معرفی شدند

۲۴ مستند برای دریافت جایزه شهید آوینی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» رقابت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، ۲۴ مستند ایرانی در بخش جایزه شهید آوینی نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده می‌روند.

این مستندها به شرح زیر معرفی شدند:

«آب‌راه کوچکی در میان هور» کارگردان: مرتضی پایه‌شناس، تهیه‌کننده: یاسر فریادرس

«فرشته‌ها نمی‌میرند» کارگردان: محمدرضا ابوالحسنی، تهیه‌کننده: مرتضی شعبانی

«آشیان» کارگردان و تهیه‌کننده: سیدجمال عودسیمین

«محاکمه آزادی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمد عبدی

«اینجا و جایی دیگر» کارگردان: طاهر آجورلو، تهیه‌کننده: گلناز ملک

«پوتین‌های زنانه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سیدمصطفی سیدالحسینی

«خیال آمدن تو» کارگردان: سیامک میثاقی، تهیه‌کننده: امیرحسین اکاتی

«ماجرای نیمه شب» کارگردان و تهیه‌کننده: مهدی مطهر

«عبای سوخته» کارگردان: مهدی فارسی، تهیه‌کننده: اباذر صالحیان

«آن شنبه سیاه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی آرش دهقانی

«من تروریست نیستم» کارگردان و تهیه‌کننده: محسن اسلام‌زاده

«موتورسواران» کارگردان و تهیه‌کننده: مسعود دهنوی

«عمق میدان» کارگردان: علی شهاب الدین و محمد علی یزدانپرست، تهیه‌کننده: علی شهاب‌الدین و حنانه شهاب‌الدین

«همه چیز برای همیشه» کارگردان و تهیه‌کننده: محمدحسن یادگاری

«سایه های جنگ» کارگردان و تهیه‌کننده: محمد خزلی

«هویدا، یک پرتره صوتی» کارگردان: محسن کریمیان، تهیه‌کننده: محسن یزدی

«اشغال جزایر» کارگردان: داوود مرادیان، تهیه‌کننده: مصطفی شوقی

«رویای صادقه» کارگردان و تهیه‌کننده: محسن عقیلی

«در معرکه» کارگردان: وحید فرجی و محمدمهدی خالقی، تهیه‌کننده: محمدمهدی خالقی

«ایستاده در کنار تایمز» کارگردان: سیدمصطفی موسوی تبار، تهیه‌کننده: زهره نجف‌زاده

«برای ابراهیم، مردی با دوربین فیلمبرداری» کارگردان و تهیه‌کننده: علی‌محمد صادقی

«خاک‌های زخمی» کارگردان و تهیه‌کننده: مصطفی شوقی

«نبض در خط مقدم» کارگردان: مرتضی شعبانی، تهیه‌کننده: حبیب والی نژاد

«مثل هیچ‌کس» کارگردان و تهیه‌کننده: محمدعلی فارسی

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذر در پردیس ملت برگزار می‌شود.

