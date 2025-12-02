به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۱ آذر) گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره کلیات لایحه «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی» را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت با کلیات این لایحه موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیش از رأیگیری درباره کلیات لایحه، با اشاره به وجود برخی ابهامات در برخی از مواد این لایحه، بر لزوم بررسی دقیقتر این موارد در کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد.
وی توضیح داد: بر اساس آئیننامه داخلی مجلس، امکان بررسی دوشوری لوایح دوفوریتی وجود ندارد؛ اما با توجه به ابهامات موجود و اینکه در بخش الزامات و تنفیذها نمیتوان قانونگذاری انجام داد، بنده بر اساس ظرفیت ماده ۱۵۳ عمل کرده و در صورت تصویب کلیات، لایحه را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع میدهم.
قالیباف ادامه داد: کمیسیون برنامه و بودجه بررسیهای لازم را انجام خواهد داد و طبق آئیننامه، نمایندگان ۱۲ ساعت فرصت دارند پیشنهادهای خود را بارگذاری کنند.
رئیس مجلس سپس اعلام کرد: از روز یکشنبه این لایحه در دستور کار صحن قرار میگیرد و بررسی آن در سه شیفت شامل صبح، بعدازظهر و پس از نماز مغرب انجام خواهد شد.
وی در پایان خطاب به نمایندگان تأکید کرد: در ارائه پیشنهادها دقت داشته باشید؛ اگر پیشنهادی شامل قانونگذاری جدید باشد یا با برنامه مغایرت داشته باشد، اساساً قابل طرح در صحن نخواهد بود. از دوستان میخواهم در تنظیم پیشنهادها نهایت دقت را داشته باشند.
