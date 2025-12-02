به گزارش خبرنگار مهر، جلیل کوهپایه زاده رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان در نشست خبری که امروز (سه شنبه ۱۱ آذر) برگزار شد در مورد شرایط رشته های تحت پوشش این فدراسیون و رشته های اعزامی به بازی های پاراآسیایی جوانان توضیح داد.

وی گفت: کاروان ایران از ۱۶ آذر رقابت خود را در بازی های پاراآسیایی آغاز می کند. برای این دوره بازی ها، ترکیب کاروان ایران‌ افزایش ۸۰ درصدی نسبت به دوره قبل دارد.

وی ادامه داد: از مجموع ورزشکاران اعزامی ایران، ۱۰۵ ورزشکار مرتبط به فدراسیون ما هستند، بازی ها در ۱۱ رشته برگزار می شود و ایران در هر ۱۱ رشته شرکت می کند، ۸ رشته مربوط به فدراسیون ما هستند.

کوهپایه زاده با یادآوری اینکه کاروان ایران در دوره پیشین بازی های پاراآسیایی جوانان قهرمان شد، خاطرنشان کرد: زمانی فقط ژاپن، چین و کره جنوبی رقیب آسیایی به حساب می آمدند اما امروز کشورهایی مانند ازبکستان هم در حال پیشرفت هستند.

وی تاکید کرد: برای حضور در بازی های پاراآسیایی جوانان، از سال گذشته و همزمان با پارالمپیک پاریس تمرینات ورزشکاران مان را در ۴ رشته آغاز کردیم اما با تغییر میزبان و افزایش رشته ها، تعداد ورزشکاران اعزامی ما هم بیشتر شد.

رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان‌ خاطرنشان کرد: بازی های پاراآسیایی جوانان آینده ای را از ورزش توان یابان ترسیم می کند، باید در بازی های پاراآسیایی ناگویا و پارالمپیک لس آنجلس از ظرفیت کاروان اعزامی به دوبی استفاده کنیم.

وی با یادآوری رویدادهایی که طی ماه های اخیر ورزشکاران توان یابان ایران در آنها حضور داشتند، تصریح کرد: اگر در دو مسیر حرکت مان را ادامه ندهیم، نمی توانیم این حضور و افتخارات آن را تکرار کنیم، اول استعدادیابی است، هنر ما در جذب افراد توان یاب برای گرایش به ورزش با هدف کمک به سلامتی است و دوم اینکه باید علمی شدن ورزش و اموزش های مان را تقویت کنیم.

وی افرود: سال گذشته بازدیدی از مرکز تمرینات تخصصی پارالمپیکی در کره جنوبی داشتم، این مرکز از ۱۵ سال پیش اغاز به کار کرده و در همه زمینه ها فعال است، با داشتن چنین مرکزی که برگرفته از علم است، ورزش ما رشد زیادی خواهد داشت. باید نگاه علمی به ورزش داشت.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان تاکید کرد: سامانه ثبت اطلاعات افراد توان‌یاب را از سال گذشته آغاز کردیم که به مرور به سامانه استعدادیابی تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: در جامعه ما برای ورزش همگانی مطالبه عمومی نشده است، ورزش همگانی باید توسعه پیدا کند، ورزش به خودی خود، منابع کافی در کشور ندارد، البته بعد از تلاش های وزیر، بودجه ورزش ۵۰ درصد افزایش یافته است با این حال پاسخگوی نیاز ورزش نیست، باید کمک کرد و شرایطی را مهیا کرد که خیرین و حامیان ورزش، ورود کنند. در این زمینه رسانه مبلغ می تواند باشد.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان ‌یابان‌ گفت: نگاه برد برد داریم، سعی می کنیم کسانی که به ما کمک می کنند را معرفی کنیم و از طرفی تلاش داریم ورزشکاران بیشتری را هم جذب کنیم.

کوهپایه زاده در مورد تفاهم نامه با سازمان ورزش شهرداری گفت: از سال گذشته نشست هایی داشتیم و قرار شد چهار ورزشگاه در قسمت های مختلف شهر در اختیار ورزش توان یابان قرار بگیرد که بهینه سازی هم شده باشد. اینها مجموعه های تخصصی ورزش توان یابان شدند. حمایت همه جانبه سازمان ورزش شهرداری به گونه ای است که همه هزینه ها را متقبل شده و ما فقط بهره برداری می کنیم.

وی در مورد رویداد پاراقهرمان شهر گفت: امیدواریم‌ اواخر آذر رقابت های پاراقهرمان شهر را برگزار کنیم، این رویداد شامل افراد با معلولیت ذهنی و جسمی است. همچنین امسال سازمان ورزش شهرداری از مدال آوران سال ۱۴۰۴ تقدیر می کند که شامل ورزشکاران توان‌یاب هم می شود.

کوهپایه زاده در مورد تیم ملی والیبال نشسته که اخیرا به رنکینگ چهار جهان سقوط کرد و برنامه های پیش بینی شده برای بازگشت این تیم به صدر رنکینگ جهانی گفت: رنکینگ ها مربوط به مسابقات است، امسال تورنمنت هلند و جام جهانی آمریکا را بنا به دلایلی از دست دادیم، از طرفی حضورمان در امریکا خیلی مطمئن نبود و سطح مسابقات هم خیلی بالا نبود، کار جدیدی که برای والیبال نشسته داشتیم، تشکیل تیم ب است، برای خانم های والیبال نشسته و دیگر رشته ها به زودی تیم دوم تشکیل می شود،

وی ادامه داد: این کمکی به والیبال نشسته برای انتخاب بهترین‌ها است و مطمئن باشید اگر زیاد به این رنکینگ ها توجه نشود (نه اینکه مهم نباشد) و نتیجه مسابقات رسمی را ببینیم ، می‌توانیم شرایط بهتری را داشته باشیم. بعد از پارالمپیک نسلی از نفرات تغییر می‌کنند و این اتفاقات در والیبال نشسته رخ داده است.

کوهپایه زاده در مورد پیش بینی اش برای حضور ورزشکاران اعزامی به پاراآسیایی دبی در پاراآسیایی ناگویا و پارالمپیک لس انجلس گفت. تلاش می کنیم ورزشکاران مان بعد از بازگشت رها نشوند، سعی می کنیم تعدادی در ناگویا حضور داشته باشند و تعداد بیشتری با توجه به فاصله زمانی تا لس انجلس، در این بازی ها شرکت داشته باشند.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان در مورد تورنمنت بین المللی والیبال نشسته که قرار است با حضور روسیه و قزاقستان در تهران برگزار شود به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «قرار بود پیش از این هم این دو تیم در تورنمنتی به میزبانی مشهد شرکت کنند اما از سفر امتناع کردند، چرا مجدد از این دو تیم دعوت شده و چه ضمانتی برای حضورشان است؟»، پاسخ داد.

وی گفت: روسیه و قزاقستان رقیب جهانی و آسیایی ما هستند، محدودیت روسیه هم برداشته شده و سال آینده در مسابقات جهانی حضور دارد، هر کشوری پروتکل امنیتی دارد که به آن احترام می گذاریم هر چند به خاطر امتناع شان واقعا ناراحت شدیم به خصوص که در مشهد بود و شرایط امن مهیا بود، همان زمان هم اعلام امادگی کردند که در فرصتی دیگر به ایران بیایند، حضور این دو تیم به خصوص روسیه که حریف خوبی برای بانوان است، اهمیت دارد. مکاتبات اداری داشتیم ‌و امیدواریم اینبار کنسل نشود.