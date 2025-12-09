حضور ایران در پاراآسیایی جوانان با سابقه ۳۹۰ مدال/ آماده تکرار قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، پیشینه برگزاری بازی‌های پاراآسیایی جوانان به سال ۲۰۰۹ باز می‌گردد که کمیته پارالمپیک آسیا (APC) اقدام به برگزاری نخستین دوره این بازی‌ها در توکیو کرد. بعد از آن، برگزاری این بازی‌ها توسط APC به صورت منظم و هر چهار سال یکبار دنبال شد طوریکه حتی دوره پاندمی کرونا هم مانع از برگزاری آن نشد.

بدین ترتیب امسال پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان برگزار خواهد شد. دوبی بعد از میزبانی موفق در سال ۲۰۱۷، برای دومین بار برگزارکننده این بازی‌ها خواهد بود.

۱۵۰۰ ورزشکار شرکت کننده در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی پس از پشت سر گذاشتن مراحل کلاس بندی دو روزه، از فردا (چهارشنبه ۱۹ آذر) به صورت رسمی رقابت خود در ۱۱ رشته این دوره بازی‌ها را آغاز می‌کنند تا با نمایش اراده و عزم شأن، تصویری از «زاده شده برای برخاستن» به عنوان شعار ویژه بازی‌ها، خلق کنند.

کاروان ورزش ایران که پای ثابت هر چهار دوره گذشته بازی‌های پاراآسیایی جوانان بود از شرکت کنندگان در این دوره بازی‌ها است. ۱۹۵ ورزشکار شامل ۱۲۱ ورزشکار در بخش پسران و ۷۴ ورزشکار در بخش دختران ترکیب این کاروان را تشکیل می‌دهند.

بازی‌های پاراآسیایی جوانان در ۱۱ رشته پارامچ اندازی، پاراتیراندازی با کمان، پارادو و میدانی، پارابدمینتون، بوچیا، گلبال، پاراوزنه برداری، پاراشنا، پاراتنیس روی میز، پاراتکواندو و بسکتبال با ویلچر سه نفره برگزار می‌شود و ورزشکاران ایران هم در تمام رشته‌ها شرکت خواهند داشت.

حتی دختران کاروان ایران به غیر از پاراشنا که به دلیل مسائل فرهنگی امکان حضور در آن را ندارند، در سایر رشته‌ها با حریفان شأن از دیگر کشورها رقابت خواهند داشت و این برگرفته از نگاه توسعه‌ای کمیته ملی پارالمپیک ایران به ورزش زنان است.

«فرزندان ایران، سفیران پیروزی» نام کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان است. این کاروان با شعار «ایمان، ایستادگی، اقتدار» در این بازی‌ها شرکت می‌کند با این هدف که عنوان قهرمانی دوره گذشته را تکرار کند آنهم با تعداد مدال‌هایی با کیفیت تر و بیشتر از همیشه.

کاروان ورزش ایران از حضور در چهار دوره گذشته بازی‌های پاراآسیایی جوانان صاحب ۳۹۰ مدال شامل ۱۴۴ طلا، ۱۳۹ نقره و ۱۰۷ برنز شد. این کاروان سه دوره ابتدایی بازی‌ها را با جایگاه دومی در جدول توزیع مدالی تمام کرد اما در دوره گذشته که به میزبانی بحرین برگزار شد، برای نخستین بار در صدر جدول مدالی بازی‌ها ایستاد.

«فرزندان ایران، سفیران پیروزی» مصمم هستند در پایان رقابت‌های خود در دوبی بتوانند دوباره صدر جدول توزیع مدال‌ها را از آن خود کنند.

عملکرد کاروان اعزامی ایران به ادوار مختلف بازی‌های پاراآسیایی جوانان به این شرح است:

بازی‌های ۲۰۰۹ توکیو

* کسب ۶۹ مدال شامل ۲۷ طلا، ۲۵ نقره و ۱۷ برنز

* کاروان ایران در جایگاه دوم جدول توزیع مدالی ایستاد

بازی‌های ۲۰۱۳ مالزی



* کسب ۵۹ مدال شامل ۲۷ طلا، ۱۲ نقره و ۲۰ برنز

* کاروان ایران در جایگاه دوم جدول توزیع مدالی ایستاد

بازی‌های ۲۰۱۷ دوبی

* کسب ۱۱۸ مدال شامل ۳۹ طلا، ۴۴ نقره و ۳۵ برنز

* کاروان ایران در جایگاه دوم جدول توزیع مدالی ایستاد

بازی‌های ۲۰۲۱ بحرین

* کسب ۱۴۴ مدال شامل ۵۱ طلا، ۵۸ نقره و ۳۵ برنز

* کاروان ایران در جایگاه نخست جدول توزیع مدالی ایستاد