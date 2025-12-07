به گزارش خبرنگار مهر، کمیته پارالمپیک آسیا (APC) بعد از برگزاری چهار دوره موفق و تأثیرگذار بازی‌های پاراآسیایی جوانان، برگزاری پنجمین دوره این بازی‌ها را هم در برنامه خود قرار داده است تا یک بار دیگر صحنه‌ای از عزم راسخ، اراده قوی، تاب آوری و تعالی ورزشی از افرادی کم سن و سال خلق شود که ویژه هستند و ویژه زندگی می‌کنند.

بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ بستری برای تلاقی استعداد با فرصت

بازی‌های پاراآسیایی جوانان صحنه‌ای برای ایجاد امید، تأیید مجدد توانایی‌ها و ترویج رقابت عادلانه در میان «جوانان خاص و جاه‌طلب» است که در آغاز زندگی، شعار «ما می‌توانیم» را پیشه راه پُرچالش خود کرده‌اند. آنها با حضور در این بازی‌ها به عنوان «بستری برای تلاقی استعداد با فرصت» به دنبال این هستند تا با هر پیروزی، داستانی از قدرت درونی خود روایت کنند و فریاد بزنند که می‌توانند آینده جنبش پارالمپیک در آسیا و جهان شوند.

رقابت ۱۳۵۰ ورزشکار جاه طلب در ۱۱ رشته

دوره پیشین بازی‌های پاراآسیایی جوانان که سال ۲۰۲۱ در بحرین برگزار شد، نزدیک به ۸۰۰ ورزشکار از ۳۰ کشور را در ۹ رشته ورزشی گرد هم آورد اما این بار بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۱۵۰۰ ورزشکار جوان پا را از ۳۵ کشور آسیایی را همراه با بیش از ۴۰۰ داوطلب دور هم جمع می‌کند تا در ۱۱ رشته ورزشی هیجان انگیز با هم رقابت کنند و قدرت روح و اراده خود را به نمایش درآورند.

پاراتیرکمان، پارادو و میدانی، پا را بدمینتون، پا را وزنه‌برداری، پا را شنا، پا را تکواندو، پا را تنیس روی میز، پارامچ اندازی، بوچیا، گلبال و بسکتبال با ویلچر ۱۱ رشته‌ای هستند که در ورزشکاران مصمم و با اراده شرکت کننده در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان، در قالب آنها با هم رقابت می‌کنند.

زاده شده برای برخاستن

بعد از برگزاری موفق بازی‌های سال ۲۰۱۷، دوبی برای دومین بار میزبان این بازی‌ها شده و قرار است طی روزهای ۱۶ تا ۲۳ آذر با شعار «زاده شده برای برخاستن» برگزارکننده آن باشد. این شعار روح، عزم و تاب‌آوری ورزشکاران جوان پا را در سراسر آسیا را به تصویر می‌کشد.

«مجید راشد» رئیس کمیته پارالمپیک آسیا بعد از معرفی شعار بازی‌ها، واکنشی هیجانی نسبت به آن داشت. وی در این زمینه گفته بود: «این یک نقطه عطف بزرگ برای خانواده پارالمپیک آسیا است. بازی‌های پاراآسیایی جوانان جشنی از انعطاف‌پذیری، استعداد و عزم راسخ است و ورزشکاران ما همچنان در قلب مأموریت ما قرار دارند.»

لوگویی با تصویری از روح پرجنب و جوش ورزش پا را

لوگوی طراحی شده برای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان که شامل چهار عنصر کلیدی است، روح پر جنب و جوش ورزش پا را را به تصویر می‌کشد و در عین حال هویت فرهنگی دوبی را به عنوان شهر میزبان منعکس می‌کند. هر یک از عناصر به کار رفته در لوگوی طراحی شده، معنایی خاص به این شرح دارد:

* دبی: شهر میزبان، نمایانگر نوآوری و فراگیری

* شعله: نماد حرکت، شور و انرژی - ویژگی‌هایی که هم جوانی و هم ورزش را تعریف می‌کنند

* نماد حرکت ورزشکار و ویلچر: نمایانگر ورزشکاران پا را در حال فعالیت و روحیه پویای جوانی

* پالم جمیرا: یک نماد جهانی دبی که هویت محلی را با ظرافت و مدرنیته تقویت می‌کند

توانمندسازی جوانان در خانواده بزرگ پارالمپیک آسیا

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی با همکاری کمیته پارالمپیک آسیا (APC) و شورای ورزشی دبی سازماندهی شده است. این بازی‌ها با هدف فراتر رفتن از رقابت و با رویکرد ترویج فراگیری و الهام بخشیدن به جوانان برگزار می‌شود.

این بازی‌ها نقش حیاتی در پیشبرد مأموریت توانمند سازی جوانان در خانواده بزرگ پارالمپیک آسیا دارد و همین مسئله بیانگر اهمیت جایگاه و چگونگی حضور در آن است.