برگزاری مراسم بدرقه «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» با حضور وزیر ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه کاروان ورزش ایران در بازی های پاراآسیایی جوانان (١٦ تا ٢٤ آذر - دبی) امروز (سه شنبه ١١ آذر) در محل فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان برگزار شد.

ورزشکاران اعزامی کاروان در رشته های مختلف همراه با اعضای کادر فنی، در این مراسم حضور داشتند.

غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک در آغاز این مراسم ضمن تشریح اهمیت بازی های پاراآسیایی جوانان و تاکید بر رعایت اصول ملی و فرهنگی، گفت که قطعا مدال آوران این بازی ها، پاداش پای سکو دریافت می کنند.

کارگری تاکید داشت که خط قرمز کمیته ملی پارالمپیک رعایت ادب است و ورزشکاران باید به آن توجه داشته باشند.

در ادامه مریم کاظمی پور سرپرست کاروان اعزامی به دبی، ضمن تشریح وضعیت کمی این کاروان، بر رویکرد و اهداف موردنظر از حضور در بازی های پاراآسیایی تاکید داشت.

احمد دنیا مالی وزیر ورزش هم در این مراسم ابراز امیدواری کرد که کاروان اعزامی به دبی، بیشتر از دوره قبل مدال بگیرد و اینکونه قهرمانی اش را تکرار کند.

در این مراسم، زهرا رحیمی ورزشکار پاراتکواندو به عنوان پرچمدار کاروان ایران معرفی شد.