ایران دروازه طلایی عبور قطارهای چین به اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار نقیزاده در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد اظهار کرد ایران در کانون کریدورهای مهم منطقهای واقع شده و تقاطع دو مسیر مهم شرق–غرب و شمال–جنوب است.
او افزود: در حملونقل کالا، دو شاخص زمان و هزینه تعرفهای تعیینکننده مسیر هستند و همین عوامل در جذابیت مسیر ایران اثرگذار است.
مدیرکل بازرگانی خارجی راهآهن با اشاره به توافق پکن یادآور شد: نخستین قطار باری از شیآن چین وارد بندر خشک آپرین شد و اکنون چهلمین قطار چین عازم ایران شده است.
وی گفت در ۷ ماهه نخست امسال، ترانزیت ریلی با عبور ۴۰ قطار از چین رقم خورد که رخدادی بیسابقه محسوب میشود.
نقیزاده از ورود اولین قطار ترانزیتی ترکیه به افغانستان با عبور از خاک ایران خبر داد و این رویداد را عامل افزایش همگرایی منطقهای دانست.
وی با اشاره به یکسان بودن عرض خطوط ریلی ایران با چین و اتحادیه اروپا (۱۴۳۵ میلیمتر) گفت تفاوت عرض ریل در کشورهای آسیای مرکزی نیازمند تعویض واگن در مرزهاست، اما ایران در مسیر جنوبی از چنین مزیتی برخوردار است.
به گفته نقیزاده، ترکیه میزبان توافق ششجانبهای با مشارکت ایران، چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و ترکیه برای تقویت ترانزیت ریلی شده است.
او افزود برتری مسیر ایران، ترکیه را نیز به مشارکت در این توافق و پذیرش عبور قطارها از استانبول واداشت.
نقیزاده اعلام کرد: کشورهای عضو این توافق متعهد شدهاند تعرفههای یکسان و رقابتی تعیین کنند، زمان سیر قطارها را کاهش دهند، هزینههای جانبی و گمرکی را پایین بیاورند و زیرساختهای لازم را فراهم کنند.
او گفت: سهم حملونقل ریلی کشور از ۹ درصد به ۱۴ درصد رسیده و موقعیت راهبردی ایران مانع حذف آن از مسیرهای ترانزیتی خواهد شد.
نقیزاده ابراز امیدواری کرد با عملیاتی شدن توافقات استانبول، بخش قابل توجهی از ترانزیت بینالمللی از خاک ایران عبور کند و منافع اقتصادی قابلتوجهی برای کشور به همراه داشته باشد.
