۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

آغاز عبور ترانزیتی کارنه‌تیر در گذرگاه‌های ایران و عراق

بخشنامه گمرک درباره عملیاتی شدن عبور ترانزیتی تحت پوشش کارنه تیر در کلیه گذرگاه های مشترک مجاز با عراق از ۱۰ آذر ۱۴۰۴ ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای موضوع عملیاتی شدن عبور ترانزیتی تحت پوشش کارنه تیر در کلیه گذرگاه‌های مشترک مجاز با عراق از ۲۰۲۵/۱۲/۰۱ برابر با ۱۰ آذر ۱۴۰۴ را ابلاغ کرد.

کد خبر 6676652
سمیه رسولی

