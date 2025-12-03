به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامهای موضوع عملیاتی شدن عبور ترانزیتی تحت پوشش کارنه تیر در کلیه گذرگاههای مشترک مجاز با عراق از ۲۰۲۵/۱۲/۰۱ برابر با ۱۰ آذر ۱۴۰۴ را ابلاغ کرد.
بخشنامه گمرک درباره عملیاتی شدن عبور ترانزیتی تحت پوشش کارنه تیر در کلیه گذرگاه های مشترک مجاز با عراق از ۱۰ آذر ۱۴۰۴ ابلاغ شد.
