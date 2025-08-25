به گزارش خبرنگار مهرمدیرکل بازرگانی خارجی راهآهن جمهوری اسلامی ایران، در گفتوگو با برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد اعلام کرد: در حال حاضر بیش از هشت کریدور حملونقل در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور فعال یا در حال برنامهریزی هستند که این موضوع میتواند زنگ خطری برای ایران باشد.
شهرام نقیزاده، افزود: ایران به دلیل قرار گرفتن در نقطه اتصال سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا از یک موقعیت استراتژیک خدادادی برخوردار است و باید با سرمایهگذاری، برنامهریزی صحیح و تقویت مناسبات منطقهای و بینالمللی از این ظرفیت ارزشمند حراست و بهرهبرداری کند.
رشد ترانزیت ریلی ایران مدیرکل بازرگانی خارجی راهآهن با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: در سال گذشته رکورد پنج میلیون تن حملونقل بینالمللی در شبکه ریلی کشور ثبت شد که ۵۰ درصد آن به ترانزیت اختصاص داشت. وی افزود: ایران موفق شد ۲.۵ میلیون تن کالا را در کریدور شمال جنوب و بخشی دیگر را در مسیر شرق غرب جابهجا کند.
به گفته نقیزاده، در سال جاری نیز تا ابتدای شهریور یک میلیون تن ترانزیت و ۲.۵ میلیون تن حملونقل بینالمللی ثبت شده که به ترتیب رشد ۲۵ و ۲۱ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد. وی تأکید کرد: هدفگذاری راهآهن رساندن این رقم به هشت میلیون تن تا پایان سال است.
مدیرکل بازرگانی خارجی راهآهن همچنین درباره نقش ایران در کریدورهای بینالمللی گفت: چین برای دسترسی به روسیه و اروپا از سه کریدور شمالی، میانی و جنوبی استفاده میکند که کریدور جنوبی از ایران عبور کرده و یادآور جاده تاریخی ابریشم است.
وی افزود: تیرماه سال جاری توافقنامهای ششجانبه میان چین، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، ترکیه و ایران به امضا رسید که بر اساس آن این کشورها درباره تعرفه واحد و تعهد به سیر سریع قطارها به توافق رسیدند. نقیزاده خاطرنشان کرد: ایران در تلاش است تا ضمن عبور قطارهای چین به مقصد اروپا، زمینه دو سر بار شدن این قطارها را نیز فراهم کند.
به گفته وی، راهآهن چین در حال برنامهریزی برای عبور نخستین قطار از ایران در سال جاری است که میتواند دستاوردی مهم برای دولت و شبکه ریلی کشور محسوب شود.
