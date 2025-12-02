به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ارائه دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه در دعاوی حقوقی مختلف نظیر مهریه یا دعاوی مالی کاربرد فراوانی دارد. این دادخواست میتواند محکومعلیه را از دردسرها و مشکلات ناشی از پرداخت یکجای محکومبه رها کند. در این مقاله، درباره این راهکار قانونی برای افرادی که توانایی پرداخت یکجای محکومبه را ندارند، میخوانید.
اعسار از پرداخت محکومبه چیست؟
زمانی که دادگاه حکم بر پرداخت مال یا مبلغی از سوی محکومعلیه میدهد، وی باید آن را پرداخت کند. در غیر این صورت، ممکن است تحت شرایطی به حبس محکوم شود. در صورتی که فردی که حکم علیه او صادر شده، قادر به پرداخت این مبلغ به صورت یکجا نباشد، به او معسر گفته میشود.
معسر میتواند ظرف یک ماه پس از ابلاغ اجرائیه حکم دادگاه، دادخواستی ارائه دهد و طی آن دادخواست و مستندات ضمیمه آن، ناتوانی خود در پرداخت محکومبه به صورت یکجا را به اثبات برساند. به این دادخواست، دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه گفته میشود.
پس از پذیرش اعسار محکومعلیه در دادگاه، محکومبه طبق قوانین کشور از جمله ماده ۲۷۷ قانون مدنی، برای او قسطبندی میشود و وی باید اقساط محکومبه را در مهلتهای تعیین شده در حکم دادگاه پرداخت کند.
چه مدارکی برای اثبات اعسار لازم است؟
برای اثبات اعسار از پرداخت محکومبه میتوان از چنین مدارک و مستنداتی استفاده کرد:
شهادتنامه شهودی که از وضعیت مالی محکومعلیه آگاهی کامل دارند
صورت وضعیت مالی و داراییهای منقول و غیرمنقول محکومعلیه
فیش حقوقی یا درآمد ماهانه محکومعلیه
سایر اسناد مالی مرتبط که ناتوانی محکومعلیه از پرداخت محکومبه را به اثبات میرسانند
آماده کردن و همراه داشتن این مستندات روند ارائه دادخواست و اثبات اعسار را سریعتر و موفقتر میسازد.
روش اقدام قانونی
اگر مطابق با حکم دادگاه به پرداخت مبلغی محکوم شدهاید که توانایی مالی لازم جهت پرداخت آن را ندارید، باید این مراحل را طی کنید:
تنظیم دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه و ثبت آن همراه با مستندات لازم در دفتر خدمات قضایی الکترونیکی
ارجاع پرونده به دادگاه رسیدگیکننده به دعوای اصلی و ارائه مدارک و مستندات اثباتکننده اعسار به دادگاه
بررسی دادخواست و مستندات ضمیمه آن توسط دادگاه و صدور رأی مبنی بر تقسیط محکومبه (در صورت اثبات اعسار در دادگاه)
طی کردن مراحل فوق با کمک یک وکیل باتجربه سادهتر و سریعتر خواهد شد. وکیلی که در این زمینه تجربه و تخصص کافی داشته باشد، میتواند به شما در این موارد کمک کند:
بررسی این مسئله که آیا شرایط اعسار را دارید یا خیر
ارائه راهنمایی گامبهگام جهت تنظیم دادخواست و جمعآوری مستندات لازم برای اثبات اعسار
پس از مشاوره در این موارد نیز در صورت لزوم میتوانید از خدمات حقوقی وکیل استفاده کنید یا از او بخواهید که وکالت شما در ارائه دادخواست و اثبات اعسار را بر عهده بگیرد.
مشاوره با یک وکیل حرفهای به تسریع و تسهیل فرایند جمعآوری مستندات، ارائه دادخواست و اثبات اعسار از پرداخت محکومبه در دادگاه کمک میکند. بااینحال، جهت انجام اقدامات قانونی در این زمینه، باید از روش قانونی اثبات اعسار آگاهی کامل داشته باشید. به همین دلیل، پیشنهاد میکنیم که جهت اطلاع از مدارک و روش قانونی برای ارائه دادخواست و اقدامات لازم در این زمینه، مطلب اعسار از پرداخت محکوم را در لینک زیر مطالعه کنید. در همین مقاله، امکان دسترسی به بهترین وکلای کشور و مشاوره با آنها را نیز خواهید داشت.
سخن پایانی
