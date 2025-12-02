شاهرود پرچمدار مدیریت شهری در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در شهرداری شاهرود اعلام کرد: بر اساس ارزیابی انجامشده توسط دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان، شهرداری شاهرود موفق شد در ششماهه نخست سالجاری، رتبه نخست ارزیابی عملکرد شهرداریهای استان را کسب کند.
وی افزود: این ارزیابی بر مبنای ۳۶ شاخص ابلاغی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور صورت گرفته و حوزههایی نظیر تحقق بودجه، پیشرفت فیزیکی پروژههای عمرانی، اجرای طرحهای توسعه شهری، بازسازی ناوگان خدماتی، ارائه خدمات در مناطق کمبرخوردار، و برگزاری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی را دربر میگیرد.
شهردار شاهرود گفت: شهرداری شاهرود در تمامی این شاخصها عملکردی فراتر از سطح مورد انتظار داشته است؛ دستاوردی که حاصل برنامهریزی دقیق، مدیریت منسجم مهندس احمدی شهردار شاهرود و تلاش مجموعه کارکنان شهرداری در جهت رضایت شهروندان عنوان شده است.
احمدی افزود: پیش از این نیز شهرداری شاهرود در سال ۱۴۰۳ به عنوان شهرداری برتر استان شناخته شد و مهندس احمدی شهردار شاهرود نشان ملی «شهریار» را دریافت کرد. تداوم این روند در ارزیابی جدید، جایگاه این شهر را به عنوان الگوی شهری کارآمد و خدمتمحور تثبیت کرده است.
