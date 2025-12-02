رزمایش مشترک ضد تروریسم «سهند ۲۰۲۵» با حضور اعضای شانگهای در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ولی معدنی معاون عملیات نیروی زمینی سپاه صبح امروز در نشست خبری رزمایش ضد تروریسم سهند ۲۰۲۵ طی سخنانی اظهار داشت: ایران دو سال پیش با تلاش شهید رییسی و شهید امیر عبداللهیان به عضویت سازمان شانگهای درآمد و نیروهای مسلح ایران مفتخر هستند پس از دو سال رزمایش مشترک ضد تروریسم را به میزبانی نیروی زمینی سپاه ودر استان آذربایجان شرقی برگزار می‌کنند.

معاون عملیات نیروی زمینی سپاه ادامه داد: برگزاری این رزمایش از شهریور سال ۱۴۰۳ و با دستور شهید باقری به سپاه ابلاغ شد و پس از آن شهید سردار سلامی برگزاری این رزمایش را به نیروی زمینی سپاه واگذار کردند.

وی افزود: از یکسال پیش ما طرح عملیاتی این رزمایش را به کمیته ضد تروریسم سازمان شانگهای ارائه کردیم و پس از بررسی‌های تخصصی با حضور در ازبکستان طرح‌های عملیاتی را طی پنج روز ارائه دادیم که مورد تصویب واقع شد.

سردارمعدنی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ دبیر کمیته ضد تروریسم شانگهای برای هماهنگی به ایران سفر کرد. این کمیته هر سال برگزاری یک رزمایش ضدتروریسم را در دستور کار دارد و جمهوری اسلامی ایران چهارمین کشوری است این رزمایش را برگزار می‌کند.

کشورهای بلاروس، ایران، هند، چین، پاکستان، قزاقستان قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در این رزمایش شرکت می‌کنند و کشورهای عربستان، آذربایجان و عراق به عنوان مهمان در این رزمایش حاضر خواهند بود. علاوه بر این، مقامات عالیرتبه امنیتی و نظامی کشورهای عضو نیز حضور دارند و ۲۰ مقام امنیتی، ۶۰ فرمانده ستادی و ۴۰ فرمانده یگانهای عملیاتی نیز حضور دارند.

فرمانده رزمایش سهند ۲۰۲۵ عنوان کرد: مدت این رزمایش پنج روز است که از امروز مرحله اصلی رزمایش به مدت سه روز آغاز می‌شود. امروز و فردا اقدامات ستادی و بازی جنگ برگزار خواهد شد و روز اصلی رزمایش نیز با ورود مقامات عالیرتبه خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه و ادای احترام به مقام شهدا برگزار می‌شود. پس از آن مرحله گرم رزمایش با ترکیب همه تخصص‌های نیروهای ویژه صورت می‌گیرد و در تمام مراحل پنج‌گانه رزمایش از مهمات واقعی استفاده خواهد شد.

وی با بیان اینکه این رزمایش پس از جنگ ۱۲ روزه صورت می‌گیرد و به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: رزمایش سهند ۲۰۲۵ اولین رزمایش عملیات صحرایی است که در خاک ایران انجام می‌شود و نیروی زمینی سپاه مفتخر است با توجه به تجارب میدانی خود، مسئولیت این رزمایش را بر عهده دارد. سپاه پاسداران به عنوان معمار ضد تروریسم درجهان شناخته شده است و همواره آماده همکاری با سایر کشورها در حوزه ضد تروریسم است.

معاون عملیات نیروی‌زمینی سپاه تصریح کرد: امروز تروریسم یک تهدید جهانی است که حد و مرزی نمی‌شناسد؛ یکی از پیامدهای این رزمایش ارتقا دانش فرماندهان کشورهای مختلف در حوزه ضدتروریسم است از اهداف دیگر این رزمایش هم افزایی برای مقابله با تروریسم، تعامل و همکاری کشورهای عضو در مقابله با تروریسم است.

سردار معدنی تاکید کرد. برای جمهوری اسلامی همکاری منطقه‌ای در قالب سازمان شانگهای بسیار مهم است و این رزمایش را پس از پیروزی در جنگ طراحی و اجرا می‌کنیم.