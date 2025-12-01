جمهوری اسلامی همواره در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه اعلام کرد رزمایش مشترک ضدتروریستی سازمان همکاری شانگهای با نام «سهند ٢٠٢۵» از امروز به مدت پنج روز و با حضور ١٨ هیئت عالیرتبه از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای وسازمان‌های نظامی و امنیتی منطقه‌ای، به میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وبا همکاری وزارت امور خارجه در شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

غریب آبادی با اشاره به تجارب و توانمندی نیروهای مسلح کشورمان در مقابله با هرگونه اقدام تجاوزکارانه علیه امنیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، میزبانی از این رزمایش را اقدامی برای همسوسازی و ائتلاف‌سازی در راستای معماری جدید امنیت منطقه‌ای عنوان نمود.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران یکی از قربانیان اصلی تروریسم بوده و همواره در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار داشته و تجارب ارزشمندی در مقابله با تمامی اشکال و ابعاد تروریسم دارد و این رزمایش، بستری برای انتقال وهم‌افزایی تجارب میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در این جهت فراهم خواهد نمود.