استاندار قزوین: مسجد مرکز تنظیم روابط محله است

بهگزارش خبرنگار مهر، دومین روز از دوره توانمندسازی ائمه جمعه و امامان محله استان قزوین در قالب طرح امامان محراب، از صبح سه شنبه در مجتمع فرهنگی آموزشی طاهای قم در حال برگزاری است.
آیت الله حسین مظفری نماینده ولیفقیه و امام جمعه قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین و سردار رستمعلی رفیعی آتانی فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین، در این جلسه حضور بههم رساندند.
آیت الله مظفری در این نشست ضمن تأکید بر لزوم توجه به محلهمحوری و آموزش امامان محله از برنامههای بنیاد هدایت برای آموزش و توانمندسازی امامان محله تشکر کرد و گفت: در نظر داریم که نمایشگاه کارکردهای مسجد را در استان قزوین راهاندازی کنیم.
در بخش دیگر این نشست، نوذری ضمن قدردانی از زحمات آیت الله مظفری و ظرفیتهای خوبی که در استان فراهم کرده است، از وفاق و هماهنگی بهوجود آمده بین مجموعهها و نهادهای مختلف فرهنگی و اجتماعی استان تشکر کرد.
استاندار قزوین با اشاره به توجه ویژه رئیس جمهور بر مسئله محلهمحوری، بیان داشت: در جلسه استانداران ایشان تأکید ویژهای نسبت به مساجد داشتند و نگاهشان این است که محلهمحوری با تکیهبر ظرفیت مساجد باید تحقق پیدا کند.
نوذری افزود: بنده با مطالعاتی که سالها در این زمینه داشتهام، به این نتیجه رسیدهام که هیچ مکانی مثل مسجد نیست و نمیتواند جای آن را بگیرد. مسجد فقط مکانی برای عبادت نیست بلکه میتواند مرکزی برای تنظیم روابط محله باشد.
استاندار قزوین تأکید کرد: دیدگاه بنده این است که در عرصه محلهمحوری، مرکزیت محله مسجد است؛ بنابراین باید تلاش کنیم که این ظرفیت مهم در محلهها فعال شود.
گفتنی است، این دوره به همت بنیاد هدایت و با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برگزار میشود.
بازدید نمایشگاه مسجد جامعهپرداز، بوم فعالسازی کارکردهای مسجد، گعده محله محوری و نقش امام جمعه، طراحی آموزش و کارگاه و ارائه بومهای برتر از جمله برنامهها و سرفصل موضوعات دیگر نشست امروز خواهد بود.
