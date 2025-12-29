به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی ظهر دوشنبه در اجلاسیه شهدای اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی استان قزوین که در سالن حضرت زهرا (س) سپاه صاحب‌الامر (عج) برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، امنیت، جبهه مقاومت و شهدای اقتدار ملی، اظهار کرد: این مراسم، ادای احترام و تجدید عهد مردم دارالمؤمنین قزوین با قله‌های ایثار و شهادت است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه شهدای بازار و اصناف افزود: شهدایی که در کمیته‌های ارزاق و ستاد پشتیبانی جنگ فعالیت می‌کردند، شاید کمتر در قاب روایت‌ها دیده شده باشند، اما حقیقت آن است که ستون‌های اصلی پشتیبانی جبهه‌ها بر دوش همین بازاریان مؤمن و خانواده‌های ایثارگر بود.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین با تجلیل از خانواده شهدای اصناف و بازار گفت: بسیاری از رزمندگانی که بعدها در یگان‌ها و لشکرهای عملیاتی درخشیدند، مسیر جهاد خود را از بازار مؤمن قزوین آغاز کردند؛ بازاری که با ایمان، اخلاص و اعتماد عمومی، پشتوانه‌ای مطمئن برای جبهه‌ها بود.

سردار رفیعی آتانی با تشریح فلسفه برگزاری اجلاسیه‌های موضوعی شهدا بیان کرد: رویکرد ما این بوده که هر سال بخشی از منظومه عظیم ایثار را به‌صورت تخصصی بازخوانی کنیم و امسال تمرکز بر شهدای بازار و اصناف، به دلیل نقش بی‌بدیل آنان در پشتیبانی جنگ، انتخاب شد.

وی با اشاره به نقش تاریخی علمای قزوین در هدایت اجتماعی و اقتصادی بازار اظهار کرد: با هدایت عالم ربانی شهر، مرحوم آیت‌الله باریک‌بین، بازار قزوین به میدان پشتیبانی جنگ وارد شد و با تشکیل ستادهای منسجم، نه‌تنها رزمندگان استان بلکه یگان‌های متعددی از سراسر کشور را پشتیبانی کرد.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین با بیان اینکه بازار قزوین نقطه اتکای جبهه‌ها بود، افزود: در مقاطعی، تنها در یک روز بیش از هزار و ۵۰۰ کامیون کمک‌های مردمی از این استان به مناطق عملیاتی ارسال می‌شد؛ کمک‌هایی که حاصل اعتماد، ایمان و ایثار مردمی بود که از دارایی شخصی خود برای دفاع از کشور گذشتند.

رفیعی آتانی همچنین به نقش بازاریان در معراج شهدا اشاره کرد و گفت: در برهه‌هایی، ده‌ها پیکر مطهر شهدا در قزوین با همت همین مردم و بازاریان تغسیل و تکفین می‌شد تا خانواده‌ها بتوانند با فرزندان خود وداعی شایسته داشته باشند؛ این نیز بخشی از میدان جهاد بازار قزوین بود.

وی با اشاره به شرایط امروز کشور تصریح کرد: اگرچه شیوه‌های دشمن تغییر کرده، اما ماهیت نبرد همان است و راه پیروزی نیز همچنان بر پایه ایمان، وحدت، تبعیت از رهبری و حضور مردم استوار است؛ نسخه‌ای که در دفاع ۱۲ روزه اخیر نیز کارآمدی خود را نشان داد.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین با اشاره به حضور بیش از ۱۹۳ هزار نفر روز بسیجی در دفاع اخیر گفت: بدون ارسال حتی یک درخواست رسمی برای پشتیبانی، بازار و مردم قزوین با بازفعال‌سازی ستاد پشتیبانی جنگ، بار دیگر صحنه‌ای درخشان از همبستگی و مسئولیت‌پذیری را رقم زدند.

وی در پایان با اشاره به میزبانی قزوین از جمعیتی بالغ بر یک‌ونیم میلیون نفر در ایام بحران اخیر خاطرنشان کرد: این استان با اتکا به مردم مؤمن، متحد و هوشیار خود، بدون بروز هیچ‌گونه ناهنجاری، از این آزمون بزرگ عبور کرد و بار دیگر ثابت شد که سرمایه اصلی کشور، مردم هستند.