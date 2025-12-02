به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مالتو از دل یک مغازه کوچک و شنیدن دغدغههای واقعی مسئولان خرید متولد شد؛ زمانیکه خرید عمده سازمانی پراکنده، زمانبر، بدون شفافیت قیمت و سختی دریافت فاکتور رسمی بود. تیم مالتو با شناسایی سه شکاف اصلی ـ اتلاف زمان، نبود شفافیت قیمتی و نبود مرجع کامل کالا ـ پلتفرمی ساخت که تمام اقلام مصرفی سازمانها را یکجا، با اقتصادیترین قیمت، تحویل استاندارد و فاکتور رسمی ارائه میدهد. امروز پس از سه سال و اعتماد بیش از ۱۰۰۰ شرکت، مالتو به مرجع خرید عمده سازمانی تبدیل شده و فرآیند تأمین کالاهای روزمره شرکتها را سریعتر، سادهتر و قابلاعتمادتر کرده است.
مالتو سه ساله شد، داستان شکلگیری یک پلتفرم تخصصی خرید عمده سازمانی
سه سال پیش، زمانی که هنوز نام مالتو بین شرکتها شناختهشده نبود، یک تیم کوچک اما منسجم در محلهای با حالوهوای قدیمی، جایی حوالی انبار نفت مغازهای داشتند و فروش کالاهای روزمره را به مشتریان محلی انجام میدادند. تجربه روزانه آنها از داشتن این فروشگاه نه فقط فروش کالا، بلکه شنیدن دغدغههای واقعی مشتریان بود؛ مشتریانی که اغلب مسئول خرید شرکتها، کارخانهها، سازمانها و مجموعههای بزرگ بودند.
این مشتریان هر بار که پا به مغازه میگذاشتند، شکایتی تکراری داشتند: خرید عمده سازمانی برای واحدهای تدارکات کاری سخت، زمانبر، پراکنده و پر از ابهام بود.
از یک طرف، باید برای تهیه لیست بلند اقلام مصرفی از چای و قهوه گرفته تا مایع دستشویی و دستمال کاغذی ساعتها در بازار وقت صرف میکردند و مدام میپرسیدند "از کجا دستمال کاغذی عمده بخرم؟" یا "عمدهفروشی چای در تهران کجاست؟ از کجا عمده چای بخرم؟" از طرف دیگر، هیچ مرجع شفاف و متمرکزی نبود که هم تنوع کالا بالا باشد، هم قیمتها رقابتی و شفاف بماند، و هم امکان تهیه فاکتور رسمی برای امور حسابداری فراهم باشد. این نبودِ یک مرجع قابلاعتماد، درد مشترک همه آنها بود.
نقطه شروع: وقتی یک تیم کوچک درد مشترک مشتریها را جدی گرفت
در سالهای فعالیت مغازه، تیم مالتو با صدها مسئول خرید شرکتها و سازمانها در ارتباط بود. مکالمهها همیشه الگوی مشابهی داشت:
برای یک خرید ساده باید چندین مغازه را بگردیم.
قیمتها هر دفعه یک عدد متغیر است و به همین دلیل هم نمیفهمیم قیمت واقعی چیست.
هیچ جایی نیست که همه چیز را به صورت یکجا عرضه کند.
برای گرفتن فاکتور رسمی باید چند بار رفتوآمد کنیم.
این گلهها فقط انتقاد نبودند؛ دردهای واقعی کسبوکارها بودند. چون مسئولین خرید باید روی مدیریت هزینهها تمرکز کنند، وقت آنها نباید صرف رفتن به چندین فروشگاه، شنیدن قیمتهای متفاوت و پیگیری فاکتور رسمی شود. تهیه اقلام مختلف از تأمینکنندگان متعدد، برنامهریزی خرید را سخت و تیم تدارکات را خسته میکرد.
تیمی که بعدها مالتو را ساخت، این حرفها را دقیق شنید، تحلیل کرد و متوجه شد سه شکاف بزرگ در بازار وجود دارد:
شکاف اول: اتلاف وقت مسئولین خرید
افرادی که باید روی مدیریت هزینهها و انتخاب محصولات درست تمرکز میکردند، وقتشان بین تماسها، قیمتهای متغیر و رفتوآمد برای فاکتور رسمی تلف میشد.
شکاف دوم: عدم شفافیت در قیمتها
در بازار سنتی، قیمتها ثابت نبودند و مشتری همیشه در ابهام بود: «آیا داریم گران میخریم؟»
شکاف سوم: نبود یک مرجع کامل برای همه کالاهای مصرفی سازمانها
شرکتها برای هر گروه کالا (چای، شوینده، لوازم تحریر، ظروف یکبار مصرف و...) باید به چندین فروشگاه مراجعه میکردند؛ یعنی چندین تماس، چندین رسید و چندین دردسر.
تیم مالتو با خود گفت: چرا هیچکس برای حل این مشکلات کاری نکرده؟ پس چرا خودمان شروع نکنیم؟
لحظه جرقه؛ ایدهای برای تغییر بازی
در همان مغازه کوچک، طرح اولیه یک پلتفرم سازمانی برای خرید عمده آنلاین شکل گرفت و پس از ماهها مشاهده، گفتگو و جمعآوری بازخوردها، ایدهای روشن به ذهن تیم خطور کرد: «چرا یک فروشگاه اینترنتی سازمانیافته و قابل اعتماد برای خرید سازمانی ایجاد نکنیم؟»
فروشگاهی که دقیقاً بر اساس دغدغههای واقعی مسئولین خرید طراحی شود و بتواند:
همه کالاهای مصرفی سازمان را یکجا عرضه کند؛
قیمتها را شفاف و رقابتی نمایش دهد؛
امکان سفارشگیری سریع و بیدردسر را فراهم کند؛
فاکتور رسمی معتبر برای امور مالی ارائه دهد؛
و مهمتر از همه، فرآیند خرید سازمانی را تسهیل کند.
این جرقه، همان نقطه تولد مالتو به عنوان پلتفرم معتبر فروش سازمانی و کسبوکاری بود.
ساختن فروشگاه اینترنتی مالتو؛ از یک ایده ساده تا یک برند معتبر
راهاندازی مالتو نیازمند زیرساخت دقیق متناسب با نحوه خرید عمده، تأمین کالا و یک تیم تخصصی برای طراحی وبسایت کاربرپسند بود. هدف تیم، تبدیل مالتو از یک فروشگاه صرفاً اینترنتی به شریک خرید سازمانها بود.
برای این هدف، پنج اصل کلیدی تعریف شد:
تنوع و تکمیل سبد کالا – ایجاد بانک کالای کامل و سازماندهیشده، از اقلام ساده روزمره تا محصولات خاص سازمانی، همه در یک پلتفرم و دیجیتالی کردن فرآیند سفارش.
قیمتگذاری شفاف – ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان برای کاهش هزینه نهایی، بدون تغییرات ناگهانی یا تخفیفهای مبهم؛ مشتریان همان لحظه قیمت اقتصادی و ارزان را میبینند.
کیفیت خدمات و تعهد تحویل – راهاندازی سیستمهای ارسال استاندارد و زمانبندیشده برای اینکه تمام سفارشها با بستهبندی استاندارد و در زمان مورد توافق ارسال بشوند.
صدور فاکتور رسمی معتبر – ایجاد سیستم دقیق برای ارائه فاکتور رسمی معتبر؛ چراکه برای شرکتها، این ویژگی نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت است.
پشتیبانی سریع و واقعی – تشکیل یک تیم پشتیبانی متخصص برای پاسخگویی فوری و دقیق به نیازهای شرکتها؛ تیمی که از مرحله انتخاب محصول تا پیگیری سفارش و after-sales کنار مشتری باشد و تجربه خرید سازمانی را روان، مطمئن و بدون نگرانی کند.
اکنون مالتو پس از سه سال، یک برند قابل اعتماد است که امروز بخشی جداییناپذیر از چرخه تأمین کالای سازمانها شده است.
سه سال رشد؛ سه سال حل دغدغههای واقعی
رسیدن به سه سالگی برای یک استارت آپ در حوزه B۲B به معنای غلبه بر چالشهای تأمین، لجستیک و اعتمادسازی است. مالتو امروز دیگر یک فروشگاه ساده نیست؛ بلکه یک مرجع خرید سازمانی است که نیازهای متعددی را برطرف کرده است:
۱. خرید سریع، آسان و بدون اتلاف وقت
مسئول خرید شرکت دیگر نیازی به ترک شرکت ندارد. با ورود به سایت، میتواند محصولات مدنظر خود را انتخاب کرده و به آسانی سفارش دهد. همه چیز در یکجا، بدون زحمت، با موجودی کافی و تأمینکنندگان قابل اعتماد، تضمین میشود.
۲. قیمتهای شفاف و رقابتی
در مالتو قیمتها کاملاً مشخص، واقعی و قابل مقایسه هستند.
هدف از ابتدا این بوده که شرکتها بتوانند بدون نگرانی از افزایشهای غیرمنطقی، خرید خود را انجام دهند.
۳. ارائه فاکتور رسمی و دقیق برای سازمانها
شرکتها به فاکتور رسمی نیاز دارند؛ این یکی از اولویتهای اصلی مالتو است.
تمام سفارشهای سازمانی دارای فاکتور استاندارد و قانونی هستند و همین موضوع اعتماد بزرگی برای مشتریها ایجاد کرده است.
اعتماد بیش از ۱۰۰۰ شرکت؛ افتخار بزرگ مالتو
در این سه سال، بیش از ۱۰۰۰ شرکت به مالتو اعتماد کردند و امروز بخشی از مشتریان ثابت هستند.
جالب توجه اینکه بسیاری از آنها پس از اولین خرید مشتری دائمی شدهاند—این یعنی مالتو در عمل توانسته نیازهایشان را حل کند.
از جمله شرکتهای بزرگی که به مالتو اعتماد کردهاند:
گروه مادیران
شاتل
دانشکده فنی دانشگاه تهران
مجموعه قطعات خودرو
مدیریت طرحهای صنعتی
کاراپست
شرکت مهیمن
این نامها فقط مشتری نیستند؛ تأییدی هستند بر اینکه مالتو مسیر درست را انتخاب کرده است.
مالتو امروز چه میکند؟
مالتو حالا یک فروشگاه اینترنتی کامل و تخصصی است که برای رفع نیازهای مصرفی سازمانها و بهطور تخصصی برای خریداران سازمانی طراحی شده است.
در این فروشگاه میتوانید همه کالاهای اصلی موردنیاز یک مجموعه را پیدا کنید:
چای، قهوه و پکهای پذیرایی
دستمال کاغذی، دستمال حوله کاغذی، دستمال توالت
مایع دستشویی و شویندهها
ظروف یکبار مصرف
لوازم تحریر و تجهیزات اداری
نوشیدنیها و تنقلات
و صدها کالای دیگر…
تمام این محصولات در یک پلتفرم حرفهای جمع شدهاند تا تجربه خرید سازمانی ساده، سریع و بدون اتلاف وقت شود.
اگر شما هم مدیر خرید، مسئول تدارکات یا صاحب کسبوکار هستید و دغدغه تهیه اقلام مصرفی همچون:
چای و قهوه
پک پذیرایی
دستمال کاغذی
مایع دستشویی و شویندهها
یا سایر محصولات مصرفی روزانه شرکت خود
را دارید، میتوانید با اطمینان روی مالتو برای خرید سازمانی ارزانتر و شفافتر حساب کنید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما