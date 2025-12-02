به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، بانک مرکزی اروپا از ارائه پشتوانه برای وام ۱۴۰ میلیارد یورویی اوکراین که با استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه تضمین شده بود، خودداری کرد.

بانک مرکزی اروپا پس از بررسی پیشنهاد کمیسیون اروپا، به این نتیجه رسید که این اقدام با اختیارات قانونی آن مغایرت دارد.

بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که طرح کمیسیون اروپا در عمل معادل تأمین مستقیم مالی دولت‌هاست و بانک مرکزی عملاً مسئول پرداخت تعهدات مالی کشورهای عضو خواهد شد؛ عملی که بر اساس معاهدات اتحادیه اروپا ممنوع است و می‌تواند منجر به تورم بالا و کاهش اعتبار بانک مرکزی اروپا شود.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، هشدار داده است که در صورت استفاده کشورهای اتحادیه اروپا از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای وام به اوکراین، پاسخ مسکو بسیار شدید و دردناک خواهد بود.

نشریه پولیتیکو اروپا نیز از مخالفت آمریکا با اعطای وام به اوکراین از محل دارایی‌های توقیف شده روسیه خبرداده است.