۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

مخالفت بانک مرکزی اروپا با دادن وام به اوکراین از محل دارایی‌های روسیه

مخالفت بانک مرکزی اروپا با دادن وام به اوکراین از محل دارایی‌های روسیه

بانک مرکزی اروپا با اعطای وام به اوکراین از محل دارایی‌های روسیه مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، بانک مرکزی اروپا از ارائه پشتوانه برای وام ۱۴۰ میلیارد یورویی اوکراین که با استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه تضمین شده بود، خودداری کرد.

بانک مرکزی اروپا پس از بررسی پیشنهاد کمیسیون اروپا، به این نتیجه رسید که این اقدام با اختیارات قانونی آن مغایرت دارد.

بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که طرح کمیسیون اروپا در عمل معادل تأمین مستقیم مالی دولت‌هاست و بانک مرکزی عملاً مسئول پرداخت تعهدات مالی کشورهای عضو خواهد شد؛ عملی که بر اساس معاهدات اتحادیه اروپا ممنوع است و می‌تواند منجر به تورم بالا و کاهش اعتبار بانک مرکزی اروپا شود.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، هشدار داده است که در صورت استفاده کشورهای اتحادیه اروپا از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای وام به اوکراین، پاسخ مسکو بسیار شدید و دردناک خواهد بود.

نشریه پولیتیکو اروپا نیز از مخالفت آمریکا با اعطای وام به اوکراین از محل دارایی‌های توقیف شده روسیه خبرداده است.

    • IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      4 0
      پاسخ
      این بدان معناست که اروپا تصمیم گرفته در کنار آمریکا قرار گیرد و به جای مقابله با روسیه ، مسئله اوکراین را از طریق مذاکره حل کند و این یعنی تسلیم اروپا در مقابل آمریکا .
    • IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      1 0
      پاسخ
      وام برای اوکراین غزه افغانستان و سوریه لبنان لیبی و باید از محل دارایی‌های آمریکا پرداخت شود که تمام جنگ ها کار آمریکا است خدا لعنت کند آمریکا را
    • IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      1 0
      پاسخ
      نفوذ آمریکا در بانک مرکزی اروپا از اتحادیه اروپا بیشتر است چون آمریکا مخالف وام است بانک اروپا هم مخالفت میکند این یعنی نابودی اوکراین بعدازاین باید با مشکلات زنگی وانرژی وفقر روبرو بشود
    • GB ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      چون میدانند روسیه تا یک سنت اخرش را با سودش میگیرد ،خرج کنند باید بجایش خاک بدهند .
    • امیر خیرآبادی IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      پوتین تمام پولهای که اتحادیه اروپا از حساب آنها برداشت کرده است پس می گیرد حال به حمله نظامی باشد یا روش دیگر آنها حق نداشتن در امور داخلی روسیه دخالت کنند خیلی دلسوز انسانیت هستند به اسراییل کمک مالی تسلیحاتی نکنند
    • فریدون IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      دلقک پادوی فاشیست اوکراین و اروپا و آمریکا بود . آن احمق هایی که برای دلقک هورا می کشیدند این روز ها زانوی غم بغل کرده اند ‌و برای بقای دلقک به شیطان التماس می کنند .

