گفت وگوی تلفنی ماکرون و ترامپ درباره اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، کاخ الالیزه اعلام کرد که امانوئل ماکرون رئیسجمهور فرانسه دقایقی پیش با دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا درباره وضعیت اوکراین گفتوگو کرده است.
این گفت وگو دقایقی پس از اظهارات ماکرون در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین صورت گرفت.
رئیس جمهور فرانسه امروز دوشنبه با ابراز نگرانی از انزوای اتحادیه اروپا پیرامون مذاکرات صلح اوکراین، در سخنانی اعلام کرد: کشورهای اروپایی باید در مذاکرات مربوط به تضمینهای امنیتی برای اوکراین مشارکت داشته باشند. ما از تلاشها برای دستیابی به صلح در اوکراین حمایت میکنیم.
رئیس جمهوری فرانسه ادامه داد: روسیه باید جزئیات روشنی در مورد برنامههای صلح خود با اوکراین به میانجیهای آمریکایی ارائه دهد. ما با انگلیس برای ایجاد صلحی عادلانه و پایدار در اوکراین هم نظر هستیم. … روسیه هیچ نشانهای از پایان دادن به تجاوز در اوکراین از خود نشان نداده است!
ماکرون سپس افزود: اوکراین خودش حق دارد در مورد قلمرو خود تصمیم بگیرد. تضمینهای امنیتی در اوکراین بدون مشارکت کی یف و کشورهای اروپایی قابل بحث نیست. روزهای آینده شاهد گفتگوهای بیشتر بین ما و متحدان اوکراین در مورد تضمینهای امنیتی خواهیم بود. ائتلاف مشتاقان کار روی تضمینهای امنیتی برای اوکراین را تکمیل کرده و قصد دارد در روزهای آینده درباره آنها با آمریکا گفتگو کند.
نظر شما