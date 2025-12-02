به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ارتیم دمیتروک نماینده پارلمان اوکراین تاکید کرد که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور دستور کناره گیری از پست خود را طی هفته جاری دریافت کرده بود اما تلاش دارد همچنان در قدرت باقی بماند.

وی اضافه کرد: ممکن است اجرای این دستور چند هفته یا چند ماه به طول انجامید چرا که زلنسکی با این مسأله مخالف است و تلاش دارد وقت بخرد.

دمیتروک در کانال تلگرامی خود نوشت: زلنسکی برای به تعویق انداختن این موضوع دست به بهانه تراشی می‌زند.

این در حالی است که پیشتر دیمیتری کولبا وزیر خارجه سابق اوکراین تاکید کرد که اگر کی یف به یک توافق صلح با روسیه دست پیدا نکند شاهد یک جنگ طولانی مدت خواهد بود.