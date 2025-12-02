به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای «پولیتیکو اروپا» به نقل از دو دیپلمات ارشد اروپایی نوشت: دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه به منظور تأمین یک وام بازسازی برای اوکراین مخالفت کرده است.
بر اساس این گزارش، در طول تابستان و در جریان دیدار دیوید اوسالایوان نماینده اتحادیه اروپا در امور تحریمها، با مقامات آمریکایی در واشنگتن، مقامات ایالات متحده، با صراحت به او گفتهاند که برنامه آنها، بازگرداندن این داراییها به روسیه پس از امضای هرگونه توافق صلح است.
پولیتیکو اروپا نوشت: اظهارات مقامات آمریکایی نشاندهنده مخالفت واشنگتن با استفاده اروپا از داراییهای مسدودشده روسیه برای کمک مستقیم به اوکراین و نگرانی آمریکا از تأثیر این منابع بر روابط با مسکو است.
ایده استفاده از داراییهای روسیه که در کشورهای غربی مسدود شدهاند، از سوی اتحادیه اروپا برای کمک مالی به اوکراین مطرح شده بود و شامل یک وام ۱۴۰ میلیارد یورویی برای حمایت از کییف، طی دو سال آینده میشد. مخالفت آمریکا میتواند روند این ابتکار اروپایی را با چالش جدی مواجه کند.
پیشتر، ماکسیم پروو وزیر امور خارجه بلژیک نیز در مصاحبه با پولیتیکو اعلام کرده بود که تصمیم اتحادیه اروپا برای ارائه وام به کییف، با داراییهای توقیف شده روسیه، میتواند تلاشها برای حلوفصل مناقشه اوکراین را مختل کند.
مذاکرات صلح اوکراین با میانجیگری آمریکا تاکنون نتوانسته اختلافات دو طرف در حوزه تعیین مرزها را حل کند. مسکو و واشنگتن، کشورهای اروپایی را به کارشکنی در مذاکرات متهم میکنند.
نظر شما