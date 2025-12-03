به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون اروپا این هفته قصد دارد پیشنهادی حقوقی برای استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه جهت تأمین مالی نیازهای فوری اوکراین ارائه کند و همزمان، امکان قرضگیری از بازارهای مالی یا ترکیب این دو گزینه را نیز باز بگذارد.
منابع آگاه به رویترز گفتند، این طرح پس از موافقت رهبران اتحادیه اروپا در اکتبر، برای پاسخ به نیازهای مالی فوری اوکراین برای دو سال آینده مطرح شده است، اما هنوز استفاده از ۱۴۰ میلیارد یورو دارایی مسدود شده روسیه بهعنوان وام مستقیم برای کیف بهدلیل نگرانیهای بلژیک تصویب نشده است.
براساس این گزارش، اکثر داراییهای مسدود شده روسیه در اروپا در حسابهای سپردهگذاری اوراق بهادار بلژیک (یوروکلیر) نگهداری میشوند و دولت بلژیک بارها نسبت به ریسکهای حقوقی استفاده از این داراییها هشدار داده است.
بر اساس طرح کمیسیون اروپا، اوکراین تنها در صورتی مجبور به بازپرداخت وام خواهد بود که روسیه بابت خسارت ناشی از جنگ علیه همسایه خود غرامت پرداخت کند.
متن حقوقی پیشنهادی کمیسیون اروپا، امکان قرضگیری اتحادیه اروپا از بازارهای مالی و تغییر بین دو گزینه را نیز حفظ میکند.
کمیسیون اروپا قرار است روز چهارشنبه این پیشنهاد را تصویب کند و سخنگوی کمیسیون در پاسخ به رویترز تنها اعلام کرد که کمیسرها در نشست هفتگی خود گزینههای تأمین مالی اوکراین را بررسی خواهند کرد.
