به گزارش خبرنگار مهر، رضا اکبری پیش از ظهر سه شنبه در آئین بهرهبرداری از پروژه حذف گردنه سیبک و احداث زیرگذر ورودی روستای خانه میران اظهار کرد: اجرای برنامههای گسترده عمرانی در سالهای اخیر موجب افزایش رضایتمندی عمومی شده است.
وی افزود: استان مرکزی با ثبت تولید و پخش یکمیلیون تن آسفالت، معادل حدود یکهزار کیلومتر بهسازی راه را محقق کرده و این دستاورد در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیتهای تحریمی، قابل توجه ارزیابی میشود.
اکبری تصریح کرد: از آغاز دولت چهاردهم تا پایان شهریور سال جاری، بیش از ۲۰ هزار کیلومتر لکهگیری و روکش آسفالت در جادههای کشور اجرا شده و یکهزار و ۱۰۰ کیلومتر حفاظ ایمنی نصب و ۲۰۰ کیلومتر روشنایی در مسیرهای پرتردد ایجاد شده است.
وی ادامه داد: در این مدت ۹۵۵ نقطه پرحادثه اصلاح و ۱۰۰ دستگاه پل جدید نیز احداث شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور تاکید کرد: سال گذشته ۳۰۰ سامانه هوشمند راهداری به شبکه جادهای اضافه شد و علاوه بر احداث ۲۰ نمازخانه بینراهی، ۶۳ مجتمع خدماتی نیز وارد مدار بهرهبرداری شده است.
وی افزود: در حوزه راههای روستایی نیز بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ کیلومتر مسیر جدید به بهرهبرداری رسیده که ۶۰۰ روستا را زیر پوشش قرار میدهد و در کنار آن ۱۰ هزار کیلومتر روکش آسفالت اجرا شده است.
اکبری گفت: سازمان راهداری روزانه بهطور میانگین ۱۵ پروژه عمرانی را افتتاح یا کلنگزنی میکند که این میزان در تاریخ فعالیتهای عمرانی کشور کمسابقه است.
وی با اشاره به حجم عملیات اجرایی در سطح کشور بیان کرد: در حال حاضر حدود ۴۰۰ اکیپ آسفالتریز در شبکه جادهای فعال هستند و تنها در محور تهران – بندرعباس ۲۰ اکیپ به صورت همزمان مشغول فعالیت میباشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور تصریح کرد: پروژه حذف گردنه سیبک شامل ۵.۵ کیلومتر عملیات زیرسازی و آسفالت، نصب نیوجرسی، روشنایی طولی و خطکشی بوده و با اعتباری بالغ بر ۹۵۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
وی افزود: زیرگذر تقاطع روستای خانهمیران با بهرهگیری از باکسهای پیشساخته در مدت ۴۸ ساعت اجرا شده و با هزینهای حدود ۱۲۰۰ میلیارد ریال، بهعنوان یک رکورد عمرانی در استان ثبت شده است.
