معاون وزیر: ۸.۲ میلیارد دلار منابع ارزی در حوزه کشاورزی تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فتحی شامگاه سهشنبه در نشست با فعالان بخش کشاورزی استان مرکزی اظهار کرد: با مصوبه اخیر دولت مبنی بر تخصیص ارز به بخش کشاورزی، کالاهای اساسی در اولویت قرار گرفت و انتظار میرود طی دو تا سه ماه آینده نهادههای دامی به وفور در کشور عرضه شود.
وی با بیان اینکه در ماههای اخیر نهادهها به صورت قطرهچکانی در سامانه بازارگاه بارگذاری شد، افزود: در گذشته روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن ذرت بارگذاری میشد اما اکنون این رقم به حدود ۵۰ هزار تن کاهش یافته است، همین موضوع موجب نارضایتی دامداران و مرغداران شد و برخی فروشندگان نیز مبالغ اضافی مطالبه کردند که با اجرای مصوبه جدید و تخصیص ارز، این مشکلات برطرف خواهد شد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: دولت مصوب کرده است که تمام نهادههای دامی تحت مدیریت شرکت پشتیبانی امور دام قرار گیرد و همزمان وزارت کشاورزی و بانک مرکزی نیز در فرآیند تخصیص ارز دخالت داشته باشند.
وی گفت: در روزهای نخست اجرای این طرح ممکن است مشکلاتی در همراهی تجار ایجاد شود اما با استفاده از ذخایر موجود، عرضه ادامه خواهد یافت.
صادرات محصولات کشاورزی ۳۶ درصد رشد کرد
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وجود محدودیت منابع ارزی و چالشهای تأمین نهادهها، صادرات محصولات کشاورزی در سال جاری ۳۶ درصد افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: تخصیص ارز، اصلاح الگوی کشت، راهاندازی بازار آب و حمایت از کشاورزان از مهمترین راهکارهای پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی کشور است.
ساماندهی بازار برنج و شبکه توزیع
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تجربه توزیع برنج افزود: از یک ماه پیش واردات برنج به طور کامل تحت مدیریت شرکت بازرگانی دولتی قرار گرفته و از فردا توزیع برنج پاکستانی نیز آغاز خواهد شد.
وی گفت: اختیار شبکه توزیع در استانها به استانداران واگذار شده تا از ظرفیت تعاونیهای مصرف و زنجیرههای توزیع استفاده شود.
فتحی تأکید کرد: وزارت کشور نیز در جلسات ستاد تنظیم بازار اعلام کرده است که بیمارستانها و مراکز مصرفکننده بزرگ میتوانند از این شبکه بهرهمند شوند.
اصلاح الگوی کشت و مدیریت منابع آب
فتحی با اشاره به سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی گفت: وزارت نیرو اعلام کرده است که باید میزان مصرفی آب در حوزه کشاورزی به ۶۰ میلیارد متر مکعب برسد که با اصلاح سیستمهای آبیاری، اجرای الگوی کشت و راهاندازی بازار آب، کشاورزان میتوانند با منابع محدود تولید قابل توجهی داشته باشند.
وی ادامه داد: راهاندازی بازار آب میتواند کشاورزان را به بهینهسازی مصرف و مدیریت منابع ترغیب کند، همچنین اقدامات بهزراعی و بهنژادی و استفاده بهتر از ظرفیت دیم میتواند تولید داخلی را افزایش دهد.
فتحی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر گفت: استرالیا با بارندگی حدود ۱۳۰ میلیمتر توانسته است در زمینه گندم برداشت بالای ۱.۸ تن در هکتار داشته باشد، بنابراین ظرفیت کشاورزی ایران نیز با اصلاح روشها قابل ارتقا است.
رشد صادرات و توانمندی کشاورزان
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: صادرات محصولات کشاورزی در سال جاری ۳۶ درصد رشد داشته است.
وی افزود: کشاورزان ایرانی حتی در حوزه دام و طیور توانستهاند با وجود مشکلات اخیر، تولید پایدار داشته باشند.
فتحی تأکید کرد: امنیت غذایی در تقابل با امنیت آبی نیست و کشاورزان ارزش آب را به خوبی میدانند و به دنبال استفاده بهینه از آن هستند.
وی با اشاره به ظرفیت استان مرکزی گفت: این استان که بیشتر به عنوان استان صنعتی شناخته میشود، سالانه بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن تولیدات کشاورزی دارد که این میزان تولید نشاندهنده توان بالای کشاورزان استان در کنار فعالیتهای صنعتی است.
فتحی افزود: اگر تولید داخلی کاهش یابد، کشور ناچار به واردات گسترده خواهد شد که با توجه به محدودیتهای لجستیکی و حملونقل، امکانپذیر نیست.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: تاکنون حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق سپرده در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفته و بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد ریال نیز برای بهرهبرداران معرفی شده که این آمار نشان میدهد این شیوه جدید تأمین مالی با استقبال قابل توجه فعالان بخش کشاورزی مواجه شده است.
فتحی ادامه داد: هرچند نرخ سود این اوراق ۳۱ درصد تعیین شده، اما به دلیل وضعیت تورمی اقتصاد کشور، کشاورزان توانستهاند از این ظرفیت برای جبران هزینهها و تأمین منابع مورد نیاز خود بهره بگیرند.
وی ادامه داد: در حوزه توسعه آبیاری تحت فشار و سامانههای نوین نیز وزارت جهاد کشاورزی تأمین اعتبارات را برعهده گرفته و علاوه بر بودجه مصوب، حدود ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار اضافی برای استان مرکزی اختصاص داده است.
نظر شما