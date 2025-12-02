به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اولین مسابقه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور «پول سرمایه» سه‌شنبه ۱۱ آذر با حضور دبیر رویداد، جواد علیزاده و بهمن عبدی هنرمندان پیشکسوت کاریکاتور برگزار شد.

شهریار صابری دبیر مسابقه بین‌المللی کارتون با موضوع «پول و سرمایه» در توضیح این رویداد بیان کرد: این مسابقه با هدف نگاهی خلاق، انتقادی و اندیشمندانه به نقش پول و سرمایه در زندگی انسان امروز برگزار می‌شود. این رویداد از هنرمندان دعوت می‌کند تا با زبانی طنزآمیز و تصویری، به جنبه‌های گوناگون این پدیده بپردازند.

وی درباره موضوع و محورهای مسابقه نیز گفت: این رویداد با موضوع «پول و سرمایه» و با محورهای موضوعی چون نقش و جایگاه پول در زندگی، بانک و امنیت سرمایه، انواع سرمایه‌گذاری و رشد مالی، بورس و بازارهای مالی، بازار ارزهای دیجیتال و نقش سرمایه‌گذاری در توسعه صادرات است.

اسماعیل کاظمی نظیر مدیر جشنواره بین‌المللی کاریکاتور «پول و سرمایه» با تأکید بر نقش هنر در تبیین مفاهیم اقتصادی، گفت: این جشنواره نمادی از هم‌افزایی میان توسعه صادرات ایران و شرکت تأمین سرمایه تمدن است و تلاش دارد پیوندی میان اقتصاد و تصویر ایجاد کند. مفاهیم پول و سرمایه صرفا مالی نیستند، بلکه مسائل مالی و اقتصادی در تمامی ابعاد زندگی فرهنگی و اجتماعی ما اثرگذارند و کاریکاتور می‌تواند دریچه‌ای تازه و قابل فهم برای بیان این مفاهیم باشد.

وی بیان کرد: به باور من، کاریکاتور مؤثرترین ابزار برای به‌تصویرکشیدن مفاهیم پیچیده اقتصاد از دیدی هنرمندانه است. این هنر نه‌تنها روایتگر اعداد و ارقام، بلکه بازتابی از تفکر و روابط انسانی در جهان مالی است.

مسابقه‌ای که هدفش پیوند بین هنر و سرمایه است!

کاظمی با اشاره به استقبال بین‌المللی از فراخوان جشنواره گفت: از آبان‌ که فراخوان نخست منتشر شد، هنرمندانی از کشورهای مختلف علاقه‌مندی خود را اعلام کردند و این نشان می‌دهد جشنواره از مرزهای داخلی ایران فراتر رفته و به زبانی مشترک میان ملت‌ها تبدیل شده است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه هدف ما پیوند بین هنر و سرمایه است، ابراز امیدواری کرد که این رویداد آغازی باشد برای گسترش تعاملات هنری، افزایش سواد مالی در جامعه و تقویت ارتباط میان هنر و اقتصاد.

حمیدرضا مسیبی دبیر اجرایی مسابقه کارتون و کاریکاتور «پول و سرمایه» با بیان اینکه فراخوان این رویداد آبان ماه اعلام شد، توضیح داد: درست است که از ۲۰ آبان فراخوان را منتشر کردیم اما از یک سال قبل روی این موضوع در حال کار هستیم. به لحاظ اجرا خیلی راحت بودیم و کار از طرف برگزارکننده با حمایت همه‌جانبه به ویژه از لحاظ فرهنگی جلو رفت.

وی بیان کرد: تیم داروی متشکل از جواد علیزاده، بهمن عبدی، فیروزه مظفری، هیکابی دمیرچی ترکیه‌ای و پائولو دالپونته از ایتالیا و حورا خاکدامن (به عنوان ناظر داوری) هستند. داوران یک جشنواره به اعتبار آن کمک می‌کند و خیلی خوشحالیم در خدمت اساتید بزرگ این حوزه هستیم.

مسیبی با اشاره به اینکه جوایز رویداد، جوایز متعادلی است، توضیح داد: جوایز عبارتند از: نفر اول: تندیس، لوح تقدیر و مبلغ ۵۰۰ یورو، نفر دوم: تندیس، لوح تقدیر و مبلغ ۴۰۰ یورو، نفر سوم: تندیس، لوح تقدیر و مبلغ ۳۰۰ یورو و نفرات چهارم تا ششم هر یک تندیس، لوح تقدیر و مبلغ ۲۰۰ یورو را دریافت می‌کنند. جدای از جایزه، خیلی برای هنرمندان کارتونیست نوع ارتباط گرفتن مهم است و مکاتباتی که با ما شده، نشان‌دهنده این ارتباط خوب است.

وی افزود: آخرین مهلت ۳۰ آذر است و سوم دی داوری داریم و روز اهدای جوایز احتمالا بهمن ماه خواهد بود.

جواد علیزاده: کاریکاتور باید نگاه منفی به سرمایه و پول را اصلاح کند!

جواد علیزاده هنرمند پیشکسوت کاریکاتوریست که یکی از داوران این رویداد است، در سخنانی گفت: ما همیشه سوژه سرمایه و پول را با نگاهی انتقادی جلو می‌بریم و به اختلاف طبقاتی اشاره می‌کنیم اما خوشبختانه می‌خواهد این نگاه را اصلاح کند. هر جا پای هنر در میان بیاید نگاه‌های منفی را کنار می‌زند مثل فیلم «برخورد نزدیک» اسپیلبرگ که نگاه منفی نسبت به موجودات فضایی را مثبت کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی بد، کاش فضایی ایجاد شود که رانت و انحصار در سرمایه و فساد ریشه‌کن شود و به تولید ملی منجر شود. کارها را ندیده‌ام اما سعی می‌کنیم جنبه‌های هنری و محتوایی کار از در نظر بگیریم تا تاثیرات مثبت در راستای اهداف جشنواره داشته باشد.

بهمن عبدی: در کاریکاتور «مدح» جایی ندارد

بهمن عبدی دیگر هنرمند پیشکسوت کاریکاتوریست و داور این رویداد در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره معیارهای داوری مسابقه، توضیح داد: چون داوران بین‌المللی نیز در کنار خودمان داریم نگاه‌های مان باید به هم نزدیک شود. ما جنبه‌های انتقادی آثار را مدنظر قرار خواهیم داد، سخن از مدح در کاریکاتور نداریم و آثاری که در آنها نقاط ضعف به ایده می‌رسد، بیشتر مد نظرمان خواهد بود. مسائل تکنیکی نیز مهم است و در کنار دیگر مواردی که ذکر کردم در نظر می‌گیریم و نظر خودمان را می‌دهیم و در نهایت درباره شیوه‌ای که قرار راست امتیاز نهایی را بدهیم، به توافق خواهیم رسید.