  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲

رفیعی: حضور نوجوانان در مراسم اعتکاف رو به افزایش است

رفیعی: حضور نوجوانان در مراسم اعتکاف رو به افزایش است

بجنورد- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به استقبال گسترده نوجوانان و جوانان از مراسم معنوی اعتکاف گفت: این آیین زمینه جامعه‌پردازی دینی را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی حجت‌الاسلام حمید رفیعی در ستاد پشتیبانی اعتکاف خراسان شمالی اظهار کرد: با وجود تهاجمات فرهنگی دشمنان، حضور نوجوانان و جوانان در مراسم اعتکاف رو به افزایش است و این استقبال، نشان‌دهنده پیوند عمیق نسل جدید با ارزش‌های دینی است.

وی در ادامه افزود: اعتکاف تنها یک مراسم عبادی نیست، بلکه فرصتی برای تربیت، آرامش روحی و ایجاد زمینه‌های جامعه‌پردازی دینی در میان نسل جوان به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام هدایتی، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی نیز با تأکید بر ضرورت هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری این آیین معنوی، گفت: تقسیم وظایف و تشریح فعالیت‌های اعضا پیش، پس و در زمان برگزاری اعتکاف از الزامات مهم اجرای موفق این برنامه است. ---

کد خبر 6675401

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها