رفیعی: حضور نوجوانان در مراسم اعتکاف رو به افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی حجتالاسلام حمید رفیعی در ستاد پشتیبانی اعتکاف خراسان شمالی اظهار کرد: با وجود تهاجمات فرهنگی دشمنان، حضور نوجوانان و جوانان در مراسم اعتکاف رو به افزایش است و این استقبال، نشاندهنده پیوند عمیق نسل جدید با ارزشهای دینی است.
وی در ادامه افزود: اعتکاف تنها یک مراسم عبادی نیست، بلکه فرصتی برای تربیت، آرامش روحی و ایجاد زمینههای جامعهپردازی دینی در میان نسل جوان به شمار میرود.
حجتالاسلام هدایتی، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی نیز با تأکید بر ضرورت هماهنگی و برنامهریزی دقیق برای برگزاری این آیین معنوی، گفت: تقسیم وظایف و تشریح فعالیتهای اعضا پیش، پس و در زمان برگزاری اعتکاف از الزامات مهم اجرای موفق این برنامه است. ---
