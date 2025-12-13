به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید رفیعی ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تجربه سالهای گذشته، هماهنگی با دستگاههای خدمانرسان از جمله دانشگاه علوم پزشکی، هلالاحمر و آتشنشانی برای بررسی ایمنی مساجد پیش از آغاز برنامهها انجام شده تا دانشآموزان در محیطی ایمن حضور پیدا کنند.
وی افزود: مسائل مرتبط با دانشآموزان متناسب با اقتضا و تخصص، به آموزش اتحادیه انجمنهای اسلامی واگذار شده و محتوای مورد نیاز نیز از سوی مجموعه ستادی در اختیار برگزارکنندگان قرار خواهد گرفت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: بیشتر برنامهها بهصورت مستقل و متناسب با نیازهای دانشآموزان برگزار میشود و برخی مدارس نیز مساجد اختصاصی خود را برای برگزاری این مراسم هماهنگ کردهاند.
رفیعی در پایان تصریح کرد: با وجود محدودیتهای اعتباری، اقدامات لازم برای اجرای برنامهها و احکام معتکفین آغاز شده و امید است با همکاری سایر نهادها، این فریضه مهم آثار و برکات اجتماعی گستردهای در سطح جامعه داشته باشد.
