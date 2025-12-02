به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهارمین همایش ملی «دانشگاه سبز» امروز در ساختمان مرکزی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

یوسف حجت رئیس دانشگاه تربیت مدرس با معرفی این دانشگاه گفت: این دانشگاه حدود ۴۱ سال پیش و پس از انقلاب برای تربیت عضو هیئت‌علمی دانشگاه‌هایی که در آن زمان با کمبود استاد مواجه بودند تأسیس شد. نام دانشگاه نیز از همین مأموریت گرفته شده است. امروز بیش از نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه در دانشگاه‌های دیگر به‌عنوان عضو هیئت علمی فعالیت می‌کنند. تربیت مدرس در طول ۴۰ سال فعالیت به یکی از مهم‌ترین دانشگاه‌های کشور تبدیل شده و براساس رتبه‌بندی‌های بین‌المللی مانند شانگهای و لایدن، پس از دانشگاه تهران در میان دانشگاه‌های وزارت علوم رتبه دوم را دارد.



او افزود: به دلیل اینکه دانشگاه صرفاً تحصیلات تکمیلی است، اساتید فرصت بیشتری برای پژوهش دارند و از نظر تعداد مقالات منتشرشده، تقریباً نظیری در کشور نداریم. دانشگاه ۱۷ دانشکده دارد و در حوزه‌های مختلف علوم پایه، انسانی، پزشکی و فنی مهندسی فعالیت می‌کند.



حجت با اشاره به اهمیت موضوع دانشگاه سبز گفت: چهارمین همایش دانشگاه‌های سبز در بهمن‌ماه برگزار می‌شود. کشور با مشکلات جدی زیست‌محیطی مانند کمبود آب، ناترازی انرژی، پسماند و کاهش فضای سبز روبه‌روست. دانشگاه‌ها باید هم در محیط داخلی خود مدیریت سبز را اجرا کنند و هم پیشتاز حرکت به سوی توسعه پایدار باشند.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس درباره اقدامات دانشگاه گفت: در ابتدای امسال تقریباً بر همه سقف‌های دانشگاه پنل خورشیدی نصب کردیم و اکنون حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ کیلووات ساعت برق به شبکه می‌فروشیم. این اقدام هم درآمد ایجاد کرده و هم در رفع ناترازی انرژی سهمی هرچند کوچک دارد.

وی افزود که مدیریت پسماند نیز در دانشگاه با جدیت دنبال می‌شود و برنامه‌های جدیدتری در دست اجراست.

حجت درباره نقش دانشگاه‌ها در همایش گفت: تمام دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم در این همایش شرکت می‌کنند تا تجربیات خود را درباره محیط‌زیست ارائه دهند. دانشگاه‌هایی که عملکرد بهتری داشته‌اند نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.



او درباره تفاوت مباحث محیط‌زیستی و بهداشت محیط توضیح داد: بحث دخانیات، سلامت و مسائل بهداشت محیط بیشتر به فضاهای بسته مربوط می‌شود، اما در محیط‌زیست آلودگی در مقیاس کلان مطرح است و محورها متفاوت‌اند.



حجت درباره جایگاه دانشگاه سبز تربیت مدرس گفت: اکنون رتبه چهارم دانشگاه‌های کشور و حدود رتبه ۳۰۰ جهان را داریم. شوراهای مدیریت سبز دانشگاه منظم تشکیل می‌شود و مصوبات آن در حال اجراست. امیدواریم در یک سال آینده مدیریت پسماند را کامل و در مدیریت آب و فضای سبز حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد اهداف را محقق کنیم.



او تأکید کرد: در حوزه انرژی پیشرو هستیم و برنامه داریم ظرفیت انرژی تجدیدپذیر دانشگاه را تا ۳ تا ۴ مگاوات ساعت افزایش دهیم.



حجت گفت: در دانشگاه مسیرهایی را پیاده‌راه کرده‌ایم و ورود خودرو به برخی نقاط ممنوع شده است. برای تفکیک پسماند نیز ظروف مخصوص در همه ساختمان‌ها قرار داده شده است.



او درباره مصرف انرژی گفت: پنل‌ها به دلیل آلودگی هوا یا زاویه نصب بازده کامل ندارند اما همچنان روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلووات ساعت برق تولید و به شبکه منتقل می‌کنیم. تولید سه برابر مصرف نیست، اما فروش مازاد به شبکه اقتصادی‌تر از استفاده مستقیم در دانشگاه است.



حجت درباره حذف مصرف کاغذ گفت: اکنون تقریباً همه مکاتبات و قراردادهای حق‌التدریس الکترونیکی شده و تنها دو مورد باقی مانده که در حال آماده‌سازی ساختار آن هستیم.

وی در ادامه درباره تعامل با شهرداری گفت: شهرداری بیشتر در حوزه فضای سبز با ما همکاری داشته است. اخیراً اتوبوس‌های برقی وارد چرخه حمل‌ونقل شده‌اند که اقدام ارزشمندی است؛ به‌ویژه جایگزینی اتوبوس‌های دیزلی. همچنین تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری منطقه ۲۲ داریم و همکاری‌هایی در حوزه پسماند و پساب در حال انجام است.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس درباره مدیریت پسماند گفت: دانشگاه تربیت مدرس از سوی وزارت علوم به‌عنوان مرجع مدیریت پسماند دانشگاهی انتخاب شده است. یکی از اهداف همایش امسال، حرکت به سمت پسماند صفر است.

او افزود: ثبت‌نام همایش به دانشگاه‌ها اطلاع‌رسانی شده و بسیاری ثبت‌نام کرده‌اند. احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام وجود دارد. همایش مخاطب عمومی ندارد اما فعالان محیط‌زیست و سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌توانند شرکت کنند. البته پیشنهاد شده فضایی برای علاقه‌مندان عمومی محیط‌زیست نیز در نظر گرفته شود که پیشنهاد مناسبی است.

وی افزود: ثبت‌نام همایش به دانشگاه‌ها اطلاع‌رسانی شده و بسیاری ثبت‌نام کرده‌اند. احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام وجود دارد. همایش مخاطب عمومی ندارد اما فعالان محیط‌زیست و سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌توانند شرکت کنند. البته پیشنهاد شده فضایی برای علاقه‌مندان عمومی محیط‌زیست نیز در نظر گرفته شود که پیشنهاد مناسبی است.

حجت همچنین از اجرای پروژه «میکروگرید» خبر داد و گفت: در دو ساختمان داشبورد هوشمند مصرف انرژی ایجاد می‌شود تا در زمان اضطرار بخش‌های غیرضروری قطع و مصرف اضافی شناسایی شود.

وی افزود: با چند شرکت انرژی برای تعویض تجهیزات پرمصرف مانند لامپ‌ها و موتور کولرها قرارداد بسته‌ایم که بدون هزینه برای دانشگاه انجام می‌شود و هزینه‌ها از محل صرفه‌جویی پرداخت خواهد شد.

دانشگاه سبز اهمیت بین المللی دارد

نادر مختارانی دبیر علمی این همایش در بخش نخست سخنان خود گفت: در این همایش قصد داریم تجربیات دانشگاه‌های سراسر کشور را درباره مدیریت آب و پساب، انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل، مدیریت پسماند و دیگر حوزه‌های مرتبط با محیط‌زیست دانشگاهی به اشتراک بگذاریم.

او افزود: کشور ما با مشکلات محیط‌زیستی گسترده‌ای مواجه است که در برخی ایام سال مانند آذر و دی شدت بیشتری پیدا می‌کند. تلاش دانشگاه‌ها این است که این مشکلات را در حد امکان کاهش دهند؛ البته مشکل فقط آلودگی هوا نیست و در همه حوزه‌ها باید کار جدی انجام شود.

وی گفت: در همایش امسال، فعالیت‌ها و تجربیات دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر جمع‌آوری و ارائه خواهد شد تا از آن‌ها برای حل چالش‌های محیط‌زیستی کشور استفاده شود.

در بخش دوم سخنان خود، مختارانی افزود: در دو دهه گذشته گفتمان دانشگاه سبز در سطح ملی و جهانی اهمیت یافته است. دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت‌مدیره شبکه بین‌المللی GreenMetric است و به‌عنوان مرجع ملی در این حوزه فعالیت می‌کند.

او تأکید کرد: محورهای همایش شامل آب، پسماند، حمل‌ونقل، آلودگی، مباحث ساختمانی و معماری، تنوع زیستی و انرژی است؛ زیرا عملکرد مناسب دانشگاه‌ها در این بخش‌ها می‌تواند به ارتقای وضعیت محیط‌زیست در جامعه کمک کند.