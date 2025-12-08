به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، بر اساس اعلام نظام رتبه بندی بین المللی گرین متریک (UI GreenMetric)، دانشگاه تربیت مدرس در سال ۲۰۲۵ با ۳ پله صعود نسبت به سال ۲۰۲۴ حائز رتبه ۲ ملی شده و با ۱۰۱ رتبه صعود، رتبه ۱۶۵ را در سطح جهانی در این نظام رتبه بندی کسب کرده است. بدین ترتیب دانشگاه تربیت مدرس در سال ۲۰۲۵ دومین دانشگاه برتر کشور و جز ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان در حوزه مدیریت سبز و توسعه پایدار قرار گرفته است.

در پانزدهمین سال ارزیابی ۱۷۴۵ دانشگاه جهان در ۱۰۵ کشور توسط نظام رتبه بندی بین المللی «گرین متریک» در شش محور کلیدی زیرساخت (۱۵ درصد)، انرژی و تغییرات آب و هوا (۲۱ درصد)، مدیریت پسماند (۱۸ درصد)، مصرف آب (۱۰ درصد)، حمل و نقل (۱۸ درصد) و آموزش و پژوهش (۱۸ درصد) رتبه‌بندی شده‌اند. فهرست ۱۷۴۵ مؤسسه برتر در سال ۲۰۲۵، بر روی وب‌ سایت گرین متریک منتشر شده است.

شایان ذکر است که نسبت به سال ۲۰۲۴، ۲۶۸ مؤسسه جدید برای شرکت در نظام رتبه بندی گرین متریک افزوده شده‌ اند.