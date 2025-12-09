فروش پسماند در دانشگاه تربیت مدرس به نفع دانشجویان

نادر مختارانی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، عضو شورای راهبری مدیریت سبز و رئیس کمیته تخصصی پسماند این دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شورای رهبری مدیریت کمیته پسماند به‌طور منظم و دو هفته یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد و سیاست‌گذاری در زمینه مدیریت پسماند در سطح کل دانشگاه، از جمله خوابگاه‌های دانشجویی را دنبال می‌کند. همان اتفاقی که در فضای آموزشی، اداری، آزمایشگاه‌ها و رستوران دانشگاه اجرا می‌شود، باید دقیقاً در خوابگاه‌ها هم پیاده‌سازی شود.

او درباره تغییرات انجام‌شده در ساختار تفکیک پسماند افزود: تجربه‌های گذشته ما نشان داد که مخازن تفکیک پسماند که پیش‌تر پنج مورد بود، اکنون با بازنگری علمی به چهار مخزن کاهش یافته است. با توجه به ماهیت فعالیت دانشگاه و حجم بالای تولید کاغذ یک مخزن اختصاصی برای کاغذ در خوابگاه‌ها قرار دادیم. مخزن دیگر مربوط به سایر پسماندهای ارزشمند مانند پلاستیک و فلزات است که قابلیت فروش دارند. بخش سوم، پسماندهای تر است که در کشور ما سهم قابل‌توجهی دارد؛ مانند باقی‌مانده مواد غذایی، پوست میوه و ساقه سبزیجات. مخزن آخر نیز سایر پسماندهاست.

انتقال درآمد حاصل از فروش پسماندها به نفع دانشجویان

مختارانی گفت: کاغذ تکلیفش مشخص است و قابل بازیافت است و چون مقدارش زیاد است، مخزن جداگانه دارد. پسماندهای ارزشمند هم که قابلیت فروش دارند، در خوابگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود و مدیریت دانشجویی درآمد حاصل از فروش آن را مستقیماً برای تجهیزات و رفاه خوابگاه هزینه خواهد کرد. پسماندتر نیز قرار است به کمپوست تبدیل شود و تنها بخشی که می‌ماند، باید حداقل ممکن باشد.

او ادامه داد: این اقدامات دقیقاً در راستای تحقق استاندارد زیروویست انجام می‌شود؛ یعنی باید میزان پسماندی که از دانشگاه خارج می‌شود و نیاز به دفن دارد، به عدد تعیین‌شده برسد. در اروپا این رقم حدود ۱۵ درصد است اما ما منتظر اعلام رسمی سازمان حفاظت محیط زیست هستیم تا مشخص شود برای دستیابی به زیروویست، چه درصدی را باید رعایت کنیم. با تفکیکی که اکنون انجام می‌شود ۶۰ درصد پسماند تر، بخش قابل‌توجه کاغذ و پسماندهای ارزشمند آنچه باقی می‌ماند باید تا حد ممکن کاهش یابد تا بتوانیم گواهی زیروویست را دریافت کنیم.

مختارانی درباره سابقه اجرای این طرح گفت: دانشگاه تربیت مدرس از سال ۹۶ فعالیت در حوزه مدیریت سبز را آغاز کرد و در سال ۹۸ از سوی وزارت علوم به‌عنوان هاب مدیریت پسماند دانشگاهی کشور انتخاب شد. مخازن تفکیک نیز از سال ۹۷ در دانشگاه و خوابگاه‌ها مستقر شد. اما در سال ۹۸ به دلیل همه‌گیری کرونا، شهرداری اعلام کرد تفکیک انجام نشود و پسماندها به‌صورت مخلوط دفن شود و این موضوع، روند کار ما را مختل کرد.

او افزود: از اوایل سال ۱۴۰۰ دوباره طرح را آغاز کردیم و حتی در خوابگاه‌ها دانشجویان از ما جلوتر بودند. دانشجوها پیشنهادهایی می‌دادند که برخی از آن‌ها اصلاً به ذهن ما نرسیده بود و تا جایی که امکان داشت، همان پیشنهادها اجرا شد. طرح همچنان ادامه دارد و روزبه‌روز در حال اصلاح و بهبود است.