به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فهیمی ظهر سه شنبه در بازدید از تصفیه خانه بیله سوار که با همراهی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل انجام شد، اظهار کرد: تصفیهخانه فاضلاب بیلهسوار یکی از طرحهای حیاتی برای سلامت مردم و توسعه پایدار منطقه است و ما وظیفه داریم با پیگیریهای مستمر، زمینه بهرهبرداری بهینه آن را فراهم کنیم.
وی افزود: تکمیل این پروژه علاوه بر بهبود شرایط زیستمحیطی، نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات شهری خواهد داشت.
نماینده مردم پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به نیازهای مردم و حساسیت موضوع فاضلاب، پیگیری اخذ اعتبارات و رفع موانع اجرایی در اولویت کاری ما قرار دارد تا در کوتاهترین زمان ممکن شاهد بهرهبرداری کامل از این طرح باشیم.
در ادامه مسعود خیرجو، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان نیز اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴ مبلغی از محل اعتبارات جاری شرکت برای اجرای بای پس تخصیص یافته و تصفیهخانه با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد در حال تکمیل است و تصفیه خانه لجن مایع با کیفیت مناسبی. بهره داری میشود.
وی تصریح کرد: به منظور ارتقا سیستمها و تکمیل بخشهای باقی مانده علاوه بر تخصیص اعتبار از بودجه جاری شرکت، مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات عمرانی مصوب شده که در صورت تخصیص، ضمن تکمیل فرایند تصفیه خانه وبخش لجن که لجن حاصل از تصفیه خانه، مورد استفاده اقتصادی، کشاورزی و … قرار خواهد گرفت.
نظر شما