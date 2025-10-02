فهیمی: پایاب سد خداآفرین، کلید توسعه دوم در دشت مغان است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فهیمی عصر پنجشنبه در جلسه بررسی وضعیت توسعه زیرساختهای شهرستانهای شمالی استان اردبیل که با حضور معاونین وزارتخانهها، رؤسای سازمانهای مرتبط، مدیران استانی، فرمانداران، خبرنگاران و فعالان رسانهای برگزار شد؛ اظهار کرد: پایاب سد خداآفرین، کلید توسعه دوم در دشت مغان است.
وی با اشاره به اهمیت آب در توسعه منطقه افزود: حیات از آب آغاز میشود و منطقه مغان نیز بهواسطه وجود شبکه آبیاری گسترده، یکی از قطبهای کشاورزی کشور است. کانال قدیمی دشت مغان که از سال ۱۳۵۴ به بهرهبرداری رسیده، حدود ۹۰ هزار هکتار از اراضی را آبیاری میکند و سالانه نزدیک به دو میلیون تُن محصول کشاورزی از این اراضی برداشت میشود.
نماینده مردم پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز در رابطه با پروژه پایاب سد خداآفرین گفت: با بهرهبرداری کامل از طرح عظیم پایاب سد خداآفرین، شاهد شکلگیری یک مغان دوم خواهیم بود. این پروژه برای ۶۲ هزار هکتار از اراضی شمال استان برنامهریزی شده که با نهایی شدن تخصیص آب، در فاز نخست ۳۶ هزار و ۷۰۰ هکتار از این اراضی تحت پوشش آبیاری قرار خواهند گرفت.
فهیمی ادامه داد: این طرح نهتنها در تولید و اشتغال، بلکه در بهبود معیشت مردم سه شهرستان شمالی استان و در سطح استان اردبیل و حتی کشور، تأثیرگذار خواهد بود. ضروری است همه دستگاهها و بخش خصوصی برای تکمیل زیرساختها و فرآوری محصولات در این حوزه همکاری کنند.
وی همچنین با اشاره به نیاز جدی برای اصلاح شبکه قدیمی آبیاری دشت مغان گفت: در حال حاضر با هدررفت حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب آب مواجه هستیم که با اجرای عملیات لاینینگ و مرمت کانالها میتوان از این هدررفت جلوگیری کرد. این اقدام معادل ساخت یک سد جدید با ظرفیت ۱۱۰ میلیون مترمکعب خواهد بود، آن هم در شرایط اقلیمی خشک و بحرانی کشور.
نماینده مردم پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز در پایان تأکید کرد: برای تکمیل پروژه پایاب سد خداآفرین، به یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این پروژه کلیدی باید در اولویت برنامهریزان و تصمیمگیران قرار گیرد تا هر چه سریعتر به بهرهبرداری کامل برسد.
