مسیر عدالت آموزشی ازسازمان برنامه و بودجه می گذرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فهیمی امروز پنج شنبه در جلسه عدالت آموزشی اردبیل با حضور رئیس جمهور با اشاره به اهمیت عدالت در آموزش به عنوان پایه اصلی توسعه اظهار کرد: نبض عدالت در آموزش است و اگر میخواهیم این عدالت شکل بگیرد، نبضش در سازمان برنامه و بودجه است.
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران با رهبری امام خمینی (ره) بر پایه آزادیهای اساسی و برابری فرصتها بنا شد و امروز نیز با هدایت رهبر معظم انقلاب، مسیر عدالتخواهی و سادهزیستی ادامه دارد. مردم در سیمای رئیسجمهور سادگی، صداقت و عدالتمحوری را میبینند و این خود یادآور نهجالبلاغه و آموزههای قرآن کریم است.
رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل با اشاره به اینکه عدالت در جامعه از مسیر آموزش محقق میشود، گفت: ما برای اینکه به این عدالت آموزشی برسیم، باید ساختارمان، امکانات و پرداختیهایمان عادلانه باشد و مسیر این موضوع از برنامه و بودجه میگذرد.
وی ادامه داد: خواستار توجه و برنامهریزی ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور برای توزیع عادلانه تر منابع به منظور کاهش محرومیتهای آموزشی در استانهای کمتر برخوردار همچون اردبیل شد.
فهیمی تأکید کرد: زیرساختهای آموزشی باید در اولویت باشد و در کنار آن سهم استان اردبیل از صنایع مادر همچون فولاد و پتروشیمی نیز تأمین شود. عدالت آموزشی تنها زمانی محقق خواهد شد که بودجه کشور براساس استحقاقها و استعدادها توزیع شود، نه بر مبنای زیادهخواهی و قدرت لابیگری.
نظر شما