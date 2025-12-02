پلیس: ۱۹۱ سارق دستگیر و ۸۲ ضایعاتی در غرب تهران پلمب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده، پیش از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح گسترده مقابله با واحدهای ضایعاتی متخلف در شهرستان‌های غرب استان و بازدید از ۴۷۱ مرکز ضایعاتی خبر داد و گفت: در این عملیات ۱۹۱ سارق و ۱۲۱ مالخر دستگیر و بیش از یک تن کابل مسروقه کشف شد.

علیزاده در ادامه اظهار داشت: طرح عملیاتی مقابله با ضایعاتی‌های متخلف با هدف کنترل، رصد و برخورد با فعالیت‌های مجرمانه این واحدها طی ۲۴ ساعت گذشته در ۶ شهرستان تابعه غرب استان تهران توسط پلیس آگاهی اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، از ۴۷۱ واحد صنفی ضایعاتی بازرسی به عمل آمد که برای ۱۶۰ واحد اخطاریه صادر و ۸۲ واحد ضایعاتی متخلف نیز با دستور مقام قضائی پلمب شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: در این عملیات ۱۹۱ سارق و ۱۲۱ مالخر اموال مسروقه دستگیر و ۸۶ فقره انواع سرقت کشف شد. همچنین یک تن و ۶۸ کیلوگرم سیم و کابل برق مسروقه و ۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط گردید.

علیزاده همچنین از کشف ۲۲ دستگاه خودروی مسروقه و توقیف ۶۲ وسیله نقلیه فاقد پلاک خبر داد و گفت: در این عملیات ۷۴ توزیع‌کننده مواد مخدر نیز دستگیر شدند.

وی با تأکید بر ادامه برخورد قاطع پلیس با جرایم مرتبط با اموال مسروقه و ضایعات، خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و طرح‌های مشابه با قدرت ادامه خواهد داشت.