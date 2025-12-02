  1. سیاست
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

نامه نمایندگان به رئیس قوه قضائیه؛ ضرورت اجرای قانون عفاف و حجاب

جمعی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار اجرای قانون عفاف و حجاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، بر لزوم اجرای قوانین موجود در حوزه عفاف و حجاب و جلوگیری از ترک فعل دستگاه‌ها تأکید کردند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر محسنی اژه‌ای

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

احتراماً همانگونه که مستحضرید موضوع عفاف و حجاب که در اصل چهارم قانون اساسی با رویکرد حاکمیت اسلام بر همه قوانین و مقررات کشور به آن اشاره شده است، به‌عنوان سمبل شخصیت مردمان ایران زمین در اکثر دوران تاریخ خودنمایی می‌کند.

ضمن اینکه حجاب زن مسلمان بخصوص پس از دوران انقلاب شکوهمند اسلامی نمادی از شخصیت و اعتبار برای ملت مسلمان ایران در میان سایر ملل و کشورهای جهان زبانزد عام و خاص بوده است و حمله و هجمه دشمنان انقلاب اسلامی به مسئله حجاب نیز به‌عنوان تلاشی برای سرنگونی نماد شخصیت و معنویت ملت بزرگ ایران به حساب می‌آید.

دشمنان به خوبی می‌دانند پیشرفت‌های شگرف انقلاب اسلامی در دهه‌های گذشته در سایه تربیت صحیح و بی‌بدیل جوانان این مرز و بوم و آن هم توسط زنان و مادران ایرانی صورت گرفته است و برای جلوگیری از این حرکت عظیم مهمترین هدف دشمنان تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی و ضربه زدن به عفاف و حجاب به‌عنوان اصلی‌ترین عقبه اخلاقی جامعه ایران است و از این رو هرازگاهی با انجام توطئه و به بهانه‌های گوناگون سعی در مخدوش کردن چهره زن ایرانی و غالب کردن فرهنگ مبتذل غربی در کشور دارند.

اهمیت موضوع سبب شد تا مجلس شورای اسلامی از ترک فعل دستگاه‌ها نهایتاً به سمت تصویب قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب حرکت کند. اما عدم اراده در ابلاغ این قانون و از طرفی عدم اجرای قوانین موجود از جمله قانون مجازات اسلامی سبب شده تا عده‌ای با تحلیل اینکه نظام اسلامی از اعمال حکمرانی در این خصوص عبور کرده و در این غفلت و سهل‌انگاری‌ها بستر رشد برهنگی و کشف حجاب و سایر ناهنجاری‌ها به تبع آن فراهم شود. لذا انتظار می‌رود:

۱- سران نظام اهمیت ضرورت اعمال اراده حکمرانی نظام را در ابلاغ قانون ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان ضرورتی انکارناپذیر بدانند و هر چه سریع‌تر نسبت به ابلاغ قانون و اجرای آن به جمع‌بندی برسند.

۲ انتظار می‌رود تا ابلاغ قانون جدید، نسبت به اعمال حکمرانی بر بستر قوانین موجود، هر دستگاهی باید وظیفه خود را انجام دهد و قوه قضائیه نمی‌تواند نسبت به ترک فعل دستگاه‌ها موضع انفعال داشته باشد.

در این خصوص متأسفانه کوتاهی برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون و همچنین دستگاه قضائی کشور در اعمال قوانین و مقررات موجود با یک ترک فعل بزرگ همراه شده است و این امر به دلیل بی‌انگیزه بودن برخی از مدیران و قضات، موجب رشد روزافزون بی‌عفتی و طراحی دشمنان انقلاب اسلامی جهت راه‌اندازی یک جنبش برهنگی در سطح اجتماعی شده است که علی‌رغم حداقلی بودن افراد همسو با این اقدامات، به دلیل طراحی برای بزرگ‌نمایی رسانه‌ای در تلاش برای غالب نشان دادن آن در سطح کشور هستند.

این موضوع علاوه بر تأثیر روحی و روانی بر آحاد جامعه، موجب اعتراض اقشار مختلف مردم از عملکرد مسئولان قضائی و دست اندرکاران امر در عدم برخورد متناسب و بازدارنده در دستگاه قضائی طبق قوانین موجود خصوصاً قانون مجازات اسلامی شده است.

لذا ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جنابعالی درخواست می‌کنیم با تأکید مجدد بر اجرای این تکلیف قانونی و شرعی در دستگاه قضائی، مانع تشدید بی‌قانونی‌ها در سطح جامعه اسلامی و آزرده شدن بیش از پیش عموم مردم عزیز ایران اسلامی شوید.

گفتنی است، این نامه به امضای ۱۵۵ نماینده مجلس رسیده است.

کد خبر 6675456
زهرا علیدادی

    نظرات

    • IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      58 4
      پاسخ
      اوضاع فرهنگی جامعه نشان می دهد.برخوردهای سلبی و خیابانی در موضوع حجاب... تاثیر معکوس دارد..
    • IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      96 7
      پاسخ
      معیشت مردمی که باید ثروتمند باشند ولی فقیرند را درست کنید ، حجاب هم درست می‌شود .
      • IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
        13 35
        پس جرا اغلب بی‌حجابها از قشر مرفه هستند؟ ضمن اینکه این دو موضوع هیج تناقضی با هم ندارند باید مشکلات اقتصادی و فرهنگی هر دو برطرف بشوتد
      • میلاد IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
        6 24
        والا که اکثر هنجارشکنان از مناطق مرفه هستند
      • ناشناس IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
        0 0
        عجب... منطورتون اینه که پول ندارن لباس بخرن مجبورن لخت بشن؟
      • ناشناس IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        1 1
        عفت وپاکی چه ربطی به معیشت دارد اگر کسی وضع مالی خوبی نداشت باید لخت بشه بیا تو خیابان شرف وناموس خودش به حراج بگذارد چرا حرف شیطانی می زنید خیلی ها تو این کشور هستند نان شب هم ندارند وشرف وحیثیت وآبرو خودشان را حفظ می کنند
    • علیرضا IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      50 10
      پاسخ
      ماهم با اجرای قانون حجاب موافقیم، البته بعد از اجرای حکم مفسدین و بعد از برابری در چیزهای ساده ای مثل اینترنت
    • ابوالفضل جوانی IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      69 6
      پاسخ
      نمایندگان محترم لطف کنید درمورد گرانی کالاهای اساسی ازقبیل گوشت۱۲۰۰۰۰۰۰ریال برنج۳۵۰۰۰۰۰تومان وووووووووصحبت کنید
    • IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      75 6
      پاسخ
      برید یه فکری برای معیشت مردم کنید لطفا بقیه پیش کش
    • IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      48 5
      پاسخ
      شما. نماینده کل مردم هستید. چه با حجاب. چه بی حجاب. شما باید فقط به وظیفه اصلی یعنی قانون گذاری خوب و نظارت برگردید و فقط،به پیشرفت کشور فکر کنید مثعله حجاب با قانون حل نمی‌شود. این عرف و فرهنگ است که مسئله را حل می‌کند.
      • آرش IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
        7 1
        درود .مسئله
    • IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      50 9
      پاسخ
      شما ها تمام تکالیف و وظیفه تان را درقبال رفاه ملت و مردم انجام داده اید فقط مونده قانون حجاب اعمال شود ؟ !
    • حسین حاجی پور IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      5 26
      پاسخ
      اجرای احکام اللهی ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد که گرچه شاید ما به آن پی نبریم ولی صدمات وپی آمد های آن نه تنها دین بلکه دنیای همه رو ازبین میبرد ومیسوازند که در آن روز تر وخشک باید تاوان آن را بدهند آیا تفکر در مورد عواقب سهمگین آن که نه تنها باعث نابودی یه کشور بلکه باعث نابودی یه امپراطوری میشود ، آیا ندیدید چرا دشمنان کشور سعی در انحراف جامعه وفرهنگ ما دارد چون کاری که با جنگ نتوانست انجام دهد را میخواهد به دست خودمان انجام دهد....انشاءالله با توسل به ائمه اطهار علیه السلام وصاحب الزمان محفوظ شویم
    • IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      31 5
      پاسخ
      حالا شما غیر از حجاب دغدغه ملت رو حل کنید
    • GB ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      34 2
      پاسخ
      عجیبه نمایندگان مردم هیچوقت برای افزایش بی رویه همه چیز هیچ طرح و برنامه ای ندارن فقط برای حجاب برنامه دارن.
    • منتقد IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      36 4
      پاسخ
      یعنی مردم مشکل دیگه ای ندارند... واقعا نمایندگان دارن زحمت می‌کشند
    • IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      14 41
      پاسخ
      خواهران و مادران محترم هموطنم به پهلوی شکسته فاطمه زهراسلام الله علیهاقسمتان می دهم که حجاب را؛حجاب را؛حجاب را رعایت کنید
    • حبیب IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      6 16
      پاسخ
      لباس انسان پرچم کشور وجود اوست لباس پوست دوم انسان نیست، خانه ی اول اوست. اگر برهنگی نشانه ی تمدن است؛حیوانات از همه ی انسان ها متمدن تر هستند!
    • علی IR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      17 2
      پاسخ
      الحمدالله جامعه هیچگونه مشکلی ندارند،و اهم مشکلات جامعه ،حجاب است،ونمایندگان بیش ازحد فکرمردم هستند.واینجاست که میگویندازماست که برماست
    • IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      8 21
      پاسخ
      حجاب هیچ ارتباطی به معیشت ندارد ،اتفاقا بی حجابها ازطبقات مرفه هستند, بی حجابی تبدیل به بی حیایی وبرهنگی شده وامنیت فرزندان مابه خطر افتاده ،مانگران خانواده هامون هستیم ،اززنان ودختران مسلمان هموطن خواهش می کنیم که حداقل بی حجابی راتبدیل به بی حیایی وبرهنگی نکنند که بی شک اولین آسیب به خودمازنان برمی گردد
    • IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      3 8
      پاسخ
      پوشش مناسب در جامعه از نشانه های انسان متمدن است. و برهنگی در جامعه حرکت بسمت حیوانیت است. چه برای زن و چه مرد...
    • مهدی ایرانی IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      13 2
      پاسخ
      هر وقت مشگل گرانی تورم بیکاری اشتغال. ازدواج جوانان حل شد ..مشکل حجاب هم حل میشه
    • موحد IR ۰۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      2 14
      پاسخ
      تنها راه این بحران بازگشت گشت ارشاد و همچنین جرائم سنگین مالی و کیفری .غیر از این موارد هیچ راهی وجود نداره
    • IR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      3 10
      پاسخ
      خدا خیرتون بده که به فکر قانون عفاف و حجاب شدید. انشاءالله هر چه زودتر بساط برهنگی زنان سبک سر جمع بشه که بی حیایی رو در جامعه ترویج می دهند . خدا لعنتشون کنه. چهار ساله با روح و روان زنان و دختران انقلابی دارند بازی می کنند
    • محمد IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      4 6
      پاسخ
      همه ملت با گرانی وفساد مشکل دارند ولی بی حجابی و برهنگی به اوج اعلای خود رسیده صدای فقیر ثروتمند مرفه همه وهمه درامده این چه وضع مملکته
    • مجید IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      3 2
      پاسخ
      حالا طوری میشه یه نامه هم بدین معیشت و مسکن و مشگل ازدواج جوانان را حل کنید
    • IR ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      خواستار اجرای قانون حجاب هستیم به این وضع موجود رسیدگی کنید......انگار خیلی ها از دین خارج شدن ........فکر جوان ها و خانواده ها باشین

