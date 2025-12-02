نامه نمایندگان به رئیس قوه قضائیه؛ ضرورت اجرای قانون عفاف و حجاب

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، بر لزوم اجرای قوانین موجود در حوزه عفاف و حجاب و جلوگیری از ترک فعل دستگاه‌ها تأکید کردند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر محسنی اژه‌ای

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

احتراماً همانگونه که مستحضرید موضوع عفاف و حجاب که در اصل چهارم قانون اساسی با رویکرد حاکمیت اسلام بر همه قوانین و مقررات کشور به آن اشاره شده است، به‌عنوان سمبل شخصیت مردمان ایران زمین در اکثر دوران تاریخ خودنمایی می‌کند.

ضمن اینکه حجاب زن مسلمان بخصوص پس از دوران انقلاب شکوهمند اسلامی نمادی از شخصیت و اعتبار برای ملت مسلمان ایران در میان سایر ملل و کشورهای جهان زبانزد عام و خاص بوده است و حمله و هجمه دشمنان انقلاب اسلامی به مسئله حجاب نیز به‌عنوان تلاشی برای سرنگونی نماد شخصیت و معنویت ملت بزرگ ایران به حساب می‌آید.

دشمنان به خوبی می‌دانند پیشرفت‌های شگرف انقلاب اسلامی در دهه‌های گذشته در سایه تربیت صحیح و بی‌بدیل جوانان این مرز و بوم و آن هم توسط زنان و مادران ایرانی صورت گرفته است و برای جلوگیری از این حرکت عظیم مهمترین هدف دشمنان تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی و ضربه زدن به عفاف و حجاب به‌عنوان اصلی‌ترین عقبه اخلاقی جامعه ایران است و از این رو هرازگاهی با انجام توطئه و به بهانه‌های گوناگون سعی در مخدوش کردن چهره زن ایرانی و غالب کردن فرهنگ مبتذل غربی در کشور دارند.

اهمیت موضوع سبب شد تا مجلس شورای اسلامی از ترک فعل دستگاه‌ها نهایتاً به سمت تصویب قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب حرکت کند. اما عدم اراده در ابلاغ این قانون و از طرفی عدم اجرای قوانین موجود از جمله قانون مجازات اسلامی سبب شده تا عده‌ای با تحلیل اینکه نظام اسلامی از اعمال حکمرانی در این خصوص عبور کرده و در این غفلت و سهل‌انگاری‌ها بستر رشد برهنگی و کشف حجاب و سایر ناهنجاری‌ها به تبع آن فراهم شود. لذا انتظار می‌رود:

۱- سران نظام اهمیت ضرورت اعمال اراده حکمرانی نظام را در ابلاغ قانون ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان ضرورتی انکارناپذیر بدانند و هر چه سریع‌تر نسبت به ابلاغ قانون و اجرای آن به جمع‌بندی برسند.

۲ انتظار می‌رود تا ابلاغ قانون جدید، نسبت به اعمال حکمرانی بر بستر قوانین موجود، هر دستگاهی باید وظیفه خود را انجام دهد و قوه قضائیه نمی‌تواند نسبت به ترک فعل دستگاه‌ها موضع انفعال داشته باشد.

در این خصوص متأسفانه کوتاهی برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون و همچنین دستگاه قضائی کشور در اعمال قوانین و مقررات موجود با یک ترک فعل بزرگ همراه شده است و این امر به دلیل بی‌انگیزه بودن برخی از مدیران و قضات، موجب رشد روزافزون بی‌عفتی و طراحی دشمنان انقلاب اسلامی جهت راه‌اندازی یک جنبش برهنگی در سطح اجتماعی شده است که علی‌رغم حداقلی بودن افراد همسو با این اقدامات، به دلیل طراحی برای بزرگ‌نمایی رسانه‌ای در تلاش برای غالب نشان دادن آن در سطح کشور هستند.

این موضوع علاوه بر تأثیر روحی و روانی بر آحاد جامعه، موجب اعتراض اقشار مختلف مردم از عملکرد مسئولان قضائی و دست اندرکاران امر در عدم برخورد متناسب و بازدارنده در دستگاه قضائی طبق قوانین موجود خصوصاً قانون مجازات اسلامی شده است.

لذا ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جنابعالی درخواست می‌کنیم با تأکید مجدد بر اجرای این تکلیف قانونی و شرعی در دستگاه قضائی، مانع تشدید بی‌قانونی‌ها در سطح جامعه اسلامی و آزرده شدن بیش از پیش عموم مردم عزیز ایران اسلامی شوید.

گفتنی است، این نامه به امضای ۱۵۵ نماینده مجلس رسیده است.