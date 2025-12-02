جهاد اسلامی: عملیات ضد صهیونیستی، دفاع از موجودیت فلسطین است

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای عملیات‌های شهادت طلبانه در سرزمین‌های اشغالی را تبریک گفته و تصریح کرد که عملیات قهرمانانه‌ای که فرزندان ملت علیه نظامیان اشغالگر در کرانه باختری و قدس انجام می‌دهند، در ساعات گذشته تشدید شده و شامل یک عملیات زیر گرفتن در نزدیکی الخلیل و یک عملیات سلاح سرد در شهرک عطیرت در نزدیکی شهر رام الله بوده است.

جهاد اسلامی تصریح کرد که این عملیات در پاسخ به ادامه اقدامات جنایتکارانه ارتش اشغالگر صهیونیستی و باندهای شهرک نشینان علیه ملت فلسطین در کرانه باختری، و عملیات تخریب سیستماتیک، بازداشت، اعدام میدانی، مصادره اراضی، سوزاندن محصولات کشاورزی و ارعاب افراد بی گناه در خانه‌ها و اراضی شأن صورت می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، سکوت عربی و بین المللی در برابر جنایات اشغالگران که توسط دولت آمریکا حمایت می‌شود، اصلی‌ترین مشوق برای ادامه نسل کشی آشکاری است که رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در هر مکانی به راه انداخته است.

جهاد اسلامی اعلام کرد: ما از خداوند متعال می‌خواهیم شهدا را غریق رحمت واسعه خود قرار دهد و تأکید می‌کنیم که ملت ما و نیروهای مقاومت آن در برابر این جنایت فزاینده تسلیم نخواهند شد و به مقاومت خود در دفاع از موجودیت و امنیت خود ادامه خواهند داد.