۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

حملات جدید ارتش رژیم صهیونیستی در دو منطقه جنوب سوریه

ارتش رژیم صهیونیستی دو عملیات نظامی جدید در منطقه قنیطره سوریه انجام داده و اقدام به ایجاد یک ایست بازرسی نظامی جدید در این منطقه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دو گشتی متعلق به ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه با نفوذ به حومه قنیطره در جنوب سوریه عملیات‌هایی را در این منطقه انجام داده حاکمیت سوریه را نقض کردند.

به گفته منابع محلی، یکی از گشتی‌های صهیونیستی وارد جاده جباتا - عین البیضا در حومه شمالی قنیطره شد و در آنجا یک ایست بازرسی نظامی ایجاد کرد. همچنین روستای صیدا الحانوت در حومه جنوبی قنیطره شاهد عملیات مشابهی از سوی ارتش اسرائیل بود.

چند روز پیش، گروهی از جوانان سوری با نیروهای اسرائیلی که قصد نفوذ به بیت جن در حومه غربی دمشق، در جنوب سوریه را داشت، مقابله کرده و با آن درگیر شدند که منجر به شهادت ۲۰ شهروند سوری از جمله کودکان و زنان و زخمی شدن حداقل ۱۳ سرباز اسرائیلی شد.

رژیم صهیونیستی از زمان روی کار آمدن رژیم جولانی در سوریه مناطق وسیعی را در جنوب سوریه اشغال کرده و در حالی به تجاوزات روزانه خود به سوریه ادامه می‌دهد که رژیم جولانی نه تنها هیچ تحرک جدی برای مقابله با این حملات از خود نشان نمی‌دهد، بلکه به دنبال روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است.

