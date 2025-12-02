ضرورت تحقق برنامه هفتم توسعه در حوزه سلامت دهان و دندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، زهرا قربانی، مدیر کل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برنامه هفتم توسعه را محور اصلی سیاستگذاری در حوزه سلامت دهان معرفی کرد و دو مأموریت اصلی این حوزه را کاهش شاخص پوسیدگی دندان کودکان دوازدهساله و کاهش پرداخت از جیب مردم دانست و تأکید کرد: تمام فعالیتها و برنامهریزیهای دانشگاهها باید با محوریت این دو تکلیف انجام شود و تا پایان سال ۱۴۰۷ همه مجموعهها باید نسبت به این اهداف پاسخگو باشند.
قربانی در کارگاه کشوری مدیران سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مجتمع شهدای سلامت برگزار شد با اشاره به وضعیت شاخصهای ملی، وضعیت پوسیدگی دندان در مادران باردار و کودکان را نیازمند توجه جدی دانست و بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه در مهدها، مدارس و شبکههای بهداشتی تأکید کرد.
مدیر کل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشریح مسیر کلی برنامهها، سه محور اصلی اقدامات ملی را شامل برنامه دانشآموزی، مراقبت دهان مادر و کودک و استفاده بهینه از منابع و تجهیزات موجود دانست و خاطر نشان کرد: ارتقای شاخصها نیازمند مدیریت صحیح منابع انسانی و تجهیزات است و باید از ظرفیتها با حداکثر کارایی استفاده شود.
وی افزود: در سال گذشته مجموعهای از اقدامات از جمله معاینات و ارجاع دانشآموزان، وارنیش فلوراید، اجرای برنامه مسواکزنی گروهی، پویش ملی سلامت دهان و جشن دندان شش با موفقیت اجرا شده و این اقدامات جایگاه حوزه سلامت دهان را در سطح ملی تقویت کرده است.
لزوم ساماندهی دقیق نیروی انسانی و توجه ویژه به عدالت آموزشی
قربانی در ادامه با اشاره به طرحهای نظارتی مجلس و اهمیت توزیع صحیح نیروی انسانی، دانشگاهها را موظف به شناسایی دقیق دندانپزشکان و نیروهای عدالت آموزشی دانست و افزود: نحوه بهکارگیری این نیروها تحت نظارت نهادهای مختلف است و رعایت ضوابط و دستورالعملها از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی همچنین به اصلاحات انجامشده در بسته خدمتی و نسخه جدید خدمات اشاره کرد و بر لزوم هماهنگی کامل دانشگاهها در اجرای آن تأکید نمود.
مدیر کل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه تخصیص اعتبارات جدید وابسته به پاسخگویی نسبت به اعتبارات گذشته است، از دانشگاهها خواست گزارشهای مالی و عملکردی را منظم، دقیق و بهموقع ارسال کنند.
وی گفت: دفاع از اعتبارات حوزه سلامت دهان نیازمند مستندسازی صحیح است و هرگونه تأخیر یا نقص در ارسال گزارشها میتواند تخصیص اعتبارات را با مشکل مواجه کند.
تقویت نقش مراقبین سلامت، بهورزان و تکنسینهای سلامت دهان
قربانی با تأکید بر اینکه کاهش پوسیدگی دندان تنها با درمان محقق نمیشود، نقش نیروهای پیشگیری شامل مراقبین سلامت، بهورزان و تکنسینهای سلامت دهان را بسیار کلیدی دانست. او خاطرنشان کرد که پست سازمانی مراقب سلامت دهان در ساختار وزارت بهداشت تثبیت شده و دانشگاهها باید از این فرصت برای حضور مؤثر این افراد در برنامههای مدرسهمحور، نظارت بر مسواکزنی گروهی، انجام معاینات و ارجاع فعال استفاده کنند.
وی همچنین به برنامههای جدید مانند بهکارگیری SDF برای کنترل پوسیدگی در کودکان و افراد دارای نیازهای ویژه اشاره کرد و آن را یکی از روشهای نوین و مؤثر در مدیریت پوسیدگی اعلام کرد.
مدیر کل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحلیل کشوری وزن خدمتی دندانپزشکان گفت: دانشگاهها باید عملکرد پایین یا غیرواقعی بالا را بهدقت بررسی کنند تا خدمات واقعی و اثربخش به گروههای هدف ارائه شود.
قربانی افزود: ارتقای کیفیت خدمات، بهبود دسترسی گروههای اولویتدار و صحت ثبت خدمات در سامانهها از مهمترین الزامات وزارت بهداشت است.
وی در پایان این نشست، با تأکید بر اهمیت همکاری و همگرایی دانشگاهها گفت: هدف نهایی مجموعه سلامت دهان ارتقای سلامت جامعه و
حمایت از کودکان و خانوادههاست و تحقق این هدف جز با مشارکت فعال دانشگاهها، نظم در اجرا و دقت در گزارشدهی ممکن نخواهد بود.
قربانی ابراز امیدواری کرد که با استمرار این همراهی، شاخصهای سلامت دهان در کشور بهسمت وضعیت مطلوب حرکت کند و شاهد بهبود پایدار در این حوزه باشیم.
