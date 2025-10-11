به گزارش خبرنگار مهر، زهرا قربانی مدیرکل سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت در نشست خبری که به مناسبت هفته سلامت روان و پویش سلامت دهان و دندانپزشکی در وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به شعار امسال با محوریت «دسترسی همگانی به خدمات سلامت روان»، به پویش سلامت دهان و دندان اشاره کرد و گفت: ما تلاش داریم رفتارهای بهداشت دهان و دندان را در کودکان نهادینه کنیم و هدف اصلی ما پیشگیری است؛ چرا که حتی بهترین درمان‌ها بدون رعایت بهداشت و تغذیه مناسب نتیجه مطلوب نخواهد داشت.

قربانی افزود: شعار اصلی پویش، مسواک زدن؛ دو دوتا یادت نره و دو بار در روز، هر بار به مدت دو دقیقه است و همچنین، استفاده کمتر از مواد قندی و تغذیه سالم از دیگر اصول مهم این برنامه است.

به گفته مدیرکل سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت در این هفته، کلاس‌های آموزشی و جشن ویژه «دندان شش» برای دانش‌آموزان کلاس اول برگزار می‌شود. این دندان‌ها که اولین دندان‌های دائمی کودک هستند، نقش بسیار مهمی در فرم صورت و فک دارند و مراقبت از آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و وزارت بهداشت با اجرای اقدامات پیشگیرانه از جمله فلوراید تراپی، این دندان‌ها را در مدارس به‌صورت رایگان محافظت می‌کند.

قربانی خاطرنشان کرد: مراجعه منظم به دندانپزشک هر شش ماه تا یک سال، از بروز درمان‌های پیچیده و پرهزینه مانند عصب‌کشی و روکش جلوگیری می‌کند و هزینه‌ها را تا پنج برابر کاهش می‌دهد و مطالعات نشان داده‌اند که استفاده از فلوراید به صورت منظم می‌تواند پوسیدگی دندان را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش دهد.

مدیرکل سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت تأکید کرد: آموزش و فرهنگ‌سازی بهداشت دهان و دندان باید از سنین پایه آغاز شود. هدف ما ایجاد نسلی است که با رعایت بهداشت و تغذیه صحیح، دندان‌های سالم و لبخندی زیبا داشته باشند.

قربانی در ادامه درباره اقدامات پیشگیرانه کشور در زمینه استفاده از فلوراید توضیح داد: در کشورهایی مانند آمریکا، استرالیا و کانادا، بیش از ۵۰ سال است که فلوراید به آب آشامیدنی اضافه می‌شود و خانواده‌ها تشویق می‌شوند کودکانشان از آب شیر استفاده کنند تا دندان‌ها به طور طبیعی در برابر پوسیدگی محافظت شوند. متأسفانه در ایران به دلیل تفاوت غلظت مواد معدنی در منابع آب مناطق مختلف، امکان انجام چنین اقدامی وجود ندارد.

وی افزود: برای جبران این محدودیت، وزارت بهداشت اقدام به اجرای برنامه فلوراید تراپی در مدارس ابتدایی کرده است و این خدمت دو بار در سال و به صورت رایگان برای دانش‌آموزان ارائه می‌شود.

قربانی همچنین درباره اهمیت پیشگیری و چالش‌های اقتصادی دندانپزشکی گفت: بیماری‌های دهان و دندان از شایع‌ترین بیماری‌های دنیا هستند و نکته مهم این است که کاملاً قابل پیشگیری‌اند. حتی اگر عوامل ژنتیکی یا محیطی تأثیرگذار باشند، رفتارهای درست بهداشتی می‌تواند تا حد زیادی از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی افزود: در دندانپزشکی، هزینه‌ها تنها مربوط به وقت و تخصص پزشک نیست، بلکه تجهیزات و مواد مصرفی نیز بسیار پیشرفته و گران‌قیمت هستند و برای مثال، ساده‌ترین قلم در دندانپزشکی مانند کارول تزریق بی‌حسی که پیش‌تر بسته‌ای ۶ هزار تومان بود، اکنون به دلیل افزایش قیمت ارز و حذف ارز دولتی، به شدت گران شده است. سایر مواد دندانپزشکی نیز با روند مشابه افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

قربانی ادامه داد: براساس آمار هیئت دندانپزشکی، تعرفه خدمات دولتی دندانپزشکی در یک سال گذشته به طور میانگین ۶۰ درصد افزایش یافته است و تعرفه‌های خصوصی نیز به مراتب بالاتر رفته است. با این وجود، بهترین راه کاهش هزینه‌ها و پیشگیری از درمان‌های پیچیده، آموزش و فرهنگ‌سازی بهداشت دهان و دندان و مراجعه منظم به دندانپزشک است.

وی تاکید کرد: پیشگیری همیشه ارزان‌تر و مؤثرتر از درمان است و تغییر رفتارهای ساده مانند مسواک زدن دو بار در روز، استفاده از نخ دندان و تغذیه سالم می‌تواند سلامت دهان و دندان را برای سال‌ها تضمین کند.

قربانی درباره علل پوسیدگی دندان توضیح داد و گفت: گاهی افراد احساس می‌کنند دندان‌شان در حال خراب شدن است، در حقیقت دلیل آن عدم مراقبت کافی است و ساختار فک و دندان‌ها نقش مهمی دارد و برخی افراد به طور ژنتیکی حساس‌تر هستند، اما به طور کلی همه دندان‌ها در صورت عدم رعایت بهداشت، در معرض آسیب قرار می‌گیرند.

وی افزود: پوسیدگی دندان به این شکل رخ می‌دهد که باکتری‌های موجود در دهان، قندهای مصرفی را به اسید تبدیل می‌کنند و این اسید مینای دندان را حل می‌کند و در نهایت منجر به ایجاد حفره می‌شود و بنابراین پیشگیری و مراقبت منظم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

قربانی تصریح کرد: کودکان یا بزرگسالانی که به صورت ژنتیکی حساس‌تر هستند، باید مراقبت‌های بیشتری انجام دهند و رعایت نکات بهداشتی مانند مسواک زدن صحیح، استفاده از نخ دندان و تغذیه سالم برای آن‌ها بسیار حیاتی است و اقدامات ساده اما مستمر می‌تواند تأثیر قابل توجهی در پیشگیری از پوسیدگی و حفظ سلامت دهان و دندان داشته باشد.