پویش ملی سلامت دهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پویش ملی «سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان ابتدایی» با شعار «دو دو تا یادت نره؛ روزی دو بار مسواک، هر بار دو دقیقه» با هدف نهادینه‌سازی عادات صحیح بهداشتی در میان کودکان آغاز شد.

این پویش بر اهمیت دندان دائمی شماره ۶ که در سن شش‌سالگی رویش می‌یابد، تأکید دارد و تلاش می‌کند با آموزش‌های هدفمند، از پوسیدگی زودرس دندان‌ها پیشگیری کند.

تاکید بر اهمیت دندان‌های دائمی و پیشگیری از پوسیدگی

در این طرح، بر مسواک‌زدن دو بار در روز، استفاده روزانه از نخ دندان، تغذیه سالم با کاهش مصرف قند و مراجعه منظم به دندان‌پزشک به‌عنوان اصول اصلی مراقبت از سلامت دهان تأکید شده است و پویش با همکاری نهادهایی مانند شهرداری، آموزش و پرورش، کمیته امداد و صدا و سیما در سراسر کشور اجرا می‌شود تا فرهنگ مراقبت از دندان در میان دانش‌آموزان و خانواده‌ها نهادینه شود.

از این رو با مصطفی مژدهی فرد، دندانپزشک و مشاور سیاست گذاری سلامت دهان وزارت بهداشت به گفتگو پرداختیم؛

مژدهی فرد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: پویش سلامت دهان عملاً یک پویش خوب و عملی است که از سمت وزارت بهداشت پیگیری می‌شود. هدف این پویش آموزش کودکان از همان ابتدای سال تحصیلی است و شعار امسال پویش سلامت دهان «دو دو تا یادت نره، روزی دو بار مسواک، هر بار ۲ دقیقه» است، به این معنا که کودکان حداقل دو بار در روز و هر بار حداقل دو دقیقه مسواک بزنند.

وی توضیح داد: این پویش با هدف گفتمان‌سازی و آموزش اصول سلامت دهان در مدارس اجرا می‌شود و پوسترها و فیلم‌های کوتاه انگیزشی توسط وزارت بهداشت طراحی شده‌اند که در مدارس پخش می‌شوند.

نقش مراقبین سلامت و مراکز بهداشتی

وی افزود: مراقبین سلامت دهان که در شبکه بهداشت فعالیت می‌کنند، به صورت ویژه با مدارس ارتباط برقرار می‌کنند، آموزش‌ها و مراقبت‌های لازم را به کودکان ارائه می‌دهند و در صورت نیاز، کودکان را برای پر کردن یا انجام سایر خدمات درمانی به مراکز بهداشتی دارای دندان‌پزشک ارجاع می‌دهند.

مژدهی‌فرد در ادامه گفت: این پویش دنبال ایجاد یک گفتمان حوزه سلامت دهانی است که در کنار سایر حوزه‌های بهداشت جدی گرفته شود و هدف این است که جامعه‌ای سالم با کمترین میزان پوسیدگی در کودکان داشته باشیم. هرچه میزان پوسیدگی و نیاز به درمان در کودکی کمتر باشد، در سنین بالاتر مشکلات کمتری خواهیم داشت و هزینه‌های درمان به شدت کاهش پیدا می کند.

وی خاطرنشان کرد: این پویش قصد دارد فضاسازی لازم را در مدارس و در بین خانواده‌ها و اولیاء ایجاد کند تا سلامت دهان به عنوان بخشی جدی و مستمر از سلامت عمومی کودکان مورد توجه قرار گیرد.