  1. استانها
  2. تهران
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

تهرانی‌ها فردا دورکار می‌شوند؟

تهرانی‌ها فردا دورکار می‌شوند؟

تهران - با توجه به کاهش غلظت آلاینده‌ها، نبودِ اعلام هشدار جدی از سوی دستگاه‌های تخصصی و عدم تشکیل جلسه اضطرار، احتمال دورکاری تهران برای فردا بسیار پایین ارزیابی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که از ابتدای پاییز، دورکاری‌های پراکنده ناشی از آلودگی هوا در تهران و چند شهر پیرامونی، روال معمول این فصل شده بود، امروز بار دیگر پرسش تکراری بسیاری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی و نیز نظرات مخاطبان خبرگزاری مهر مطرح شده است که «آیا تهران فردا تعطیل می‌شود؟»

تا این لحظه هیچ خبری از تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا تشکیل نیست و هیچ‌یک از دستگاه‌های مرتبط از استانداری تهران تا اداره‌کل محیط‌زیست و آموزش‌وپرورش اطلاعیه‌ای درباره برگزاری این کارگروه صادر نکرده‌اند.

از سویی دیگر بر اساس داده‌های پایش لحظه‌ای کیفیت هوا، شاخص آلودگی در اغلب ایستگاه‌های شهر نسبت به روزهای گذشته کاهش محسوسی داشته و در محدوده «قابل‌قبول» نوسان می‌کند؛ وضعیتی که معمولاً برای اعمال مداخلات گسترده کافی تلقی نمی‌شود.

یک کارشناس محیط‌زیست نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اشاره کرد: کاهش نسبی آلاینده‌ها و ورود یک سامانه ضعیف جوی احتمال تصمیمات فوری را کم می‌کند.

در روزهای پیشین، تصمیم‌گیری درباره دورکاری ها معمولاً پس از جلسات فوق‌العاده کارگروه اضطرار و با استناد به پیش‌بینی‌های هواشناسی، بار آلودگی و شرایط پایداری جو انجام می‌شد. اما نبودِ چنین جلسه‌ای تا این لحظه، این احتمال را تقویت می‌کند که ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها فردا طبق روال معمول فعال باشند.

در مجموع، با توجه به کاهش غلظت آلاینده‌ها، نبودِ اعلام هشدار جدی از سوی دستگاه‌های تخصصی و عدم تشکیل جلسه اضطرار، احتمال دورکاری تهران برای فردا بسیار پایین ارزیابی می‌شود و به‌بیان دیگر اگر روند فعلی ادامه یابد، تهران فردا دورکار نخواهد بود.

کد خبر 6675484

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسینی IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      1 15
      پاسخ
      بهتر که دورکار نمیشه وقتی تمام دورکاری و اینها برای دولتی ها و اونم فقط تهرانه و ما توی رباط کریم باید دود بخوریم بهتره دورکار نباشه
    • IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      4 34
      پاسخ
      بهترین تصمیم تعطیل نکردن مدرسه هاس به خدا سرویس شدیم ما مادرا تو رو قرآن تعطیل نکنید
    • US ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      16 3
      پاسخ
      دورکاری بدید وگرنه دوباره فردا هجوم دود و ماشینها هوای تهران را دوباره گرم میکنه سامانه بارشی غیرفعال میشه. با این جمعیت نامتعادل تهران طرح زوج و فرد هم باید مادام العمر اجرا بشه
    • ایرانی IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      3 1
      پاسخ
      دورکاری نکردن بجاش زوج و فرد کردن از این طرح های سرکاری، البته در این مواقع مرخصی بهترین گزینه هست که خلق شده.
    • IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      1 0
      پاسخ
      دوباره شاخص الودگی هوا شد 166 تصمیمات غیر منطقی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها