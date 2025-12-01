به گزارش خبرنگار مهر، تهران صبح دوشنبه (۱۰ آذر) با شاخص کیفیت هوای ۱۵۲ در محدوده «ناسالم برای عموم» قرار داشته است و پیش از این و در واکنش به تداوم آلودگی، آموزش مدارس و دانشگاههای استان تهران به جز برخی شهرستانها به صورت غیرحضوری فعالیت کرده و ادارات نیز دوسوم دورکار و یک سوم حضوری فعال بودند.
حال و با وجود تداوم شرایط نامساعد جوی، جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران تشکیل میشود.
یک مقام وزارت بهداشت روز گذشته (یکشنبه) اعلام کرده بود که جلسه کارگروه شنبه برگزار شده و تاکنون درخواست جدیدی برای تشکیل جلسه مجدد ارائه نشده است، اما اکنون منابع خبری از تشکیل این جلسه در روز دوشنبه خبر میدهند.
معمولاً تصمیمات این کارگروه که به ریاست استاندار تهران و متشکل از نمایندگان محیط زیست، شهرداری، آموزش و پرورش و نهادهای مرتبط است، بر روی تعطیلی مراکز آموزشی، دورکاری ادارات و اجرای طرحهای ترافیکی تأثیر مستقیم میگذارد.
نکته کلیدی که احتمالاً بر رأی و تصمیم نهایی کارگروه امروز سایه میاندازد، پیشبینیهای هواشناسی است. بر اساس اعلام مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، از امروز (دوشنه ۱۰ آذر) در بخشهایی از کشور از جمله مناطق مرکزی و دامنههای البرز، غلظت آلایندههای جوی کاهش خواهد یافت.
صادق ضیاییان، رئیس این مرکز، گفته است: امروز با فعالیت سامانه بارشی در بخشهایی از شمال غرب، غرب و ارتفاعات و دامنههای جنوبی البرز افزایش ابر، بارش باران، ورش باد شدید موقت و در نواحی مرتفع بارش برف پیشبینی میشود.
وی افزوده است که این کاهش آلایندهها فردا (۱۱ آذر) نیز در مناطق مرکزی ادامه خواهد داشت.
پیشبینی میشود آسمان تهران فردا (۱۱ آذر) صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود باشد و از اواخر وقت ورش باد ملایمی آغاز شود.
به نظر میرسد همین پیشبینی نسبتاً امیدوارکننده هواشناسی، دلیل اصلی تأخیر یا عدم شفافیت در مورد زمان تشکیل فوری کارگروه اضطرار باشد، مسئولان احتمالاً ترجیح داده بودند، با اندکی صبر، اثرات محسوس ورش باد پیشبینی شده بر پراکندگی آلودگی را ارزیابی کنند، سپس در مورد تمدید یا لغو مصوبات قبلی (مانند تعطیلی مدارس) تصمیمگیری نهایی را انجام دهند.
با این حال، وضعیت کنونی هوا همچنان ناسالم است و گروههای حساس از جمله کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی باید از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
آخرین اخبار در خصوص این کارگروه در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.
