۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴

کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران امروز تشکیل جلسه می‌دهد

تهران- جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران امروز دوشنبه تشکیل جلسه می‌دهد، تا در خصوص وضعیت آلودگی هوا و تلاش برای کاهش آن تصمیم‌گیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تهران صبح دوشنبه (۱۰ آذر) با شاخص کیفیت هوای ۱۵۲ در محدوده «ناسالم برای عموم» قرار داشته است و پیش از این و در واکنش به تداوم آلودگی، آموزش مدارس و دانشگاه‌های استان تهران به جز برخی شهرستان‌ها به صورت غیرحضوری فعالیت کرده و ادارات نیز دوسوم دورکار و یک سوم حضوری فعال بودند.

حال و با وجود تداوم شرایط نامساعد جوی، جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران تشکیل می‌شود.

یک مقام وزارت بهداشت روز گذشته (یکشنبه) اعلام کرده بود که جلسه کارگروه شنبه برگزار شده و تاکنون درخواست جدیدی برای تشکیل جلسه مجدد ارائه نشده است، اما اکنون منابع خبری از تشکیل این جلسه در روز دوشنبه خبر می‌دهند.

معمولاً تصمیمات این کارگروه که به ریاست استاندار تهران و متشکل از نمایندگان محیط زیست، شهرداری، آموزش و پرورش و نهادهای مرتبط است، بر روی تعطیلی مراکز آموزشی، دورکاری ادارات و اجرای طرح‌های ترافیکی تأثیر مستقیم می‌گذارد.

نکته کلیدی که احتمالاً بر رأی و تصمیم نهایی کارگروه امروز سایه می‌اندازد، پیش‌بینی‌های هواشناسی است. بر اساس اعلام مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، از امروز (دوشنه ۱۰ آذر) در بخش‌هایی از کشور از جمله مناطق مرکزی و دامنه‌های البرز، غلظت آلاینده‌های جوی کاهش خواهد یافت.

صادق ضیاییان، رئیس این مرکز، گفته است: امروز با فعالیت سامانه بارشی در بخش‌هایی از شمال غرب، غرب و ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز افزایش ابر، بارش باران، ورش باد شدید موقت و در نواحی مرتفع بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

وی افزوده است که این کاهش آلاینده‌ها فردا (۱۱ آذر) نیز در مناطق مرکزی ادامه خواهد داشت.

پیش‌بینی می‌شود آسمان تهران فردا (۱۱ آذر) صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود باشد و از اواخر وقت ورش باد ملایمی آغاز شود.

به نظر می‌رسد همین پیش‌بینی نسبتاً امیدوارکننده هواشناسی، دلیل اصلی تأخیر یا عدم شفافیت در مورد زمان تشکیل فوری کارگروه اضطرار باشد، مسئولان احتمالاً ترجیح داده بودند، با اندکی صبر، اثرات محسوس ورش باد پیش‌بینی شده بر پراکندگی آلودگی را ارزیابی کنند، سپس در مورد تمدید یا لغو مصوبات قبلی (مانند تعطیلی مدارس) تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهند.

با این حال، وضعیت کنونی هوا همچنان ناسالم است و گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی باید از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

آخرین اخبار در خصوص این کارگروه در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.

    • حسین IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      23 1
      پاسخ
      آقای استاندار تورو خدا فکر مردم باشید، واقعا وضعیت تنفسی خطرناکه وقتی مریض بشیم علم و ثروت چه سودی داره؟
    • IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      10 2
      پاسخ
      نتیجه معلومه چیه دیگه
    • علی FR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      11 1
      پاسخ
      تا الان که از جلسات کارگروه اضطرار آلودگی هوا نتیجه ای جز تعطیلی حاصل نشده لطفا تدبیری در نظر بگیرین که از این خفگی نجات پیدا کنیم
    • علی IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      8 1
      پاسخ
      دستگاه سنجش آلودگی هوا رو تو پیروزی خاموش کردن و این باعث شده میانگین شاخص آلودگی هوا کمتر بشه 😡 شاخص مناطق مرکزی و جنوبی هم که غالبا بالای 160 هستش
    • داود IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      6 0
      پاسخ
      بهتر است این کار گروه جلوی مازوت سوزی را بگیرد
    • رزا IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      7 1
      پاسخ
      تعطیلی که برای حفظ جانمون هست، یک کاری بکنیم تا هوا درست بشه، امروز دوباره آلوده شده، از پنجره سر کوچه رو نمی‌بینیم، سوزش گلو داریم....
    • ابوالفضل IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      3 0
      پاسخ
      تازمانی امکانات در شهرستاها فراهم نشود ( کسب و کار-بیمارستان -صنایع -و.کشاورزی...)این نهضت همچنان درتهران ادامه دارد-شرایط رفتن به شهرستانها مهیا گردد تا از این وضع موجود خلاص گردیم.
      • IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
        0 0
        شهرستان ها هم آلوده شدن گیلان جمعه آلوده بود
    • سامان IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      8 1
      پاسخ
      هوا خیلی کثیفه فقط سردرد دارم ترو خدا تعطیل کنید حالم بد هست
    • ف ع IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      7 0
      پاسخ
      جلسه ای که خروجی نداره به چه درد میخوره یه عمر جلسه گرفتید
    • IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      5 0
      پاسخ
      سلام آقای استاندار ما کارمندان مخابرات نه شیفت کردند نه یک سوم همه سرکار هستیم یک تصمیم درست برای آلودگی بگیرید.
    • علی IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      5 0
      پاسخ
      حفظ سلامتی از اوجب واجباته پس بخاطر سلامتی مردم و حفظ جان انها تعطیل کنید
    • سوسن IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      3 2
      پاسخ
      تاکی باید بی کفایتی یک عده به ضرر خودمون و‌بچه هایمان را نگاه کنیم‌ماشین بیکفایت بنزین اشغال اتوبوس های دود زا بعد من که معاینه فنی برتر هم میگرم جریمه میشم به نفع همین ها
    • ایرانی IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      4 0
      پاسخ
      تو اتاق استاندار و بقیه اعضاء دستگاه تصفیه هوا هست ، برای همین زیاد نگران نیستن.
      • IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
        1 0
        احسنت و مابقی مدیران که تصمیم بگیرند بقیه در این آلودگی و بدون ماشین بروند سرکار
    • جان به لب IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      2 0
      پاسخ
      دیگه چطوری باید نفسمون بند بیاد تا بفهمید چرا ادارات و مدارس را کلا تعطیل نمی کنید حداقل برای پنج روز اما تو این پنج روز تصمیمات بالقوه را بگیرید درسته مردم میشنن تو خونشون یا می روند شهرهای دیگه اما حداقلش اینه که برای کلان شهرها تصمیمات اساسی می گیرد ما که صدامون به جایی نمی رسه شما به فکر باشید بابا مردیم می فهمید یعنی چه
    • اصیل IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      سلام آخه وزش باد شد راه کار هفته بعد را چه کار کنیم باید اساسی مشکل حل بشه همین تعطیلی مدارس روی معدل و نهایت کنکور اثر میگذارد و طفلی بچه های شهر های بزرگ اسیر میشوند
    • رستمی IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      لطفا مدارس رو غیرحضوری کنید ، وقتی بچه های ما با این هوای آلوده، مشکلات تنفسی و آلرژی پیدا کردند چطور میتونند تمرکز داشته باشند درس بخوانند. سلامتی فرزندان برای همه والدین اولویت هست ، لطفا مدارس غیر حضوری باشه تا این بحران حل شود
    • فرزاد IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      1 0
      پاسخ
      چرت و پرته میگن هوا خوب شده من امروز سه شنبه ۱۱ آدر به خاط یه کار فوق العاده ضروری بیرون بودم ، افتضاحه حوالی پیروزی ، دود و الودگی رو قشنگ به چشم میشه دید ، امروز همه مردم به چشم دیدن که از همیشه وضعبت بدتره. مردم، دولت تعطیل میکنه که بشینین خونه آلودگی کمتر بشه لطفا فقط و فقط واس کار ضروری بیرون برید.

