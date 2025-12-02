صفر تا صد انتقال وجه با ابزارهای غیرحضوری بانک تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، این روزها سرعت و راحتی انجام معاملات و پرداختها برای مردم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و بانکها در تلاش هستند با ارائه خدمات بانکداری روزآمد، تجربه خوشایندی را برای مشتریان رقم بزنند.
بانک تجارت با توسعه زیرساختهای بانکداری الکترونیکی و ارائه مجموعهای جامع از روشهای انتقال وجه، در قالب «همراه بانک تجارت» و «بانکداری اینترنتی»، تلاش کرده ضمن تامین امنیت، سرعت و در دسترس بودن مداوم، مبادلات مالی مشتریان خود را تسهیل کرده و رضایتمندی آنها را تا حد امکان افزایش دهد.
اما جزئیات این روشهای انتقال وجه به چه صورت است؟
انتقال وجه حساب به حساب
یکی از این روشها، انتقال وجه حساببهحساب بانک تجارت است. سقف انتقال روزانه این روش به حساب خود مشتری نامحدود و به حساب سایرین تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده و زمان واریز به صورت آنی است.
انتقال وجه کارت به کارت
در این روش، سقف انتقال روزانه تا ۱۰ میلیون تومان، زمان واریز آنی و روش انتقال از طریق شماره کارت است.
انتقال وجه از طریق پل(همراهبانک تجارت)
در انتقال وجه غیرحضوری از طریق سامانه پل در همراه بانک تجارت، سقف انتقال تا ۵۰ میلیون تومان، زمان واریز آنی و روش انتقال از طریق شماره شبا میباشد.
انتقال وجه از طریق پایا
در روش انتقال وجه پایا، سقف انتقال تا ۲۰۰ میلیون تومان، روش انتقال شماره شبا، زمان واریز روزهای کاری: ۳:۴۵، 9:45، 12:۴۵ و ۱۸:۴۵ و روزهای تعطیل۱2:۴۵ است.
انتقال وجه از طریق ساتنا
و در نهایت در روش ساتنا، سقف انتقال تا ۲۰۰ میلیون تومان، زمان واریز آنی و روش انتقال شماره شبا است.
تنوع در روشهای انتقال وجه، دسترسی در هر زمان و مکان، انعطاف در سقف انتقال روزانه، سرعت و امنیت بالا، پشتیبانی از تمامی کانالهای الکترونیکی و سهولت در انجام معاملات روزمره از جمله مزایای روشهای انتقال وجه برای مشتریان بانک تجارت به شمار میرود.
نظر شما