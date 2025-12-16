ساتنا و پایا، بدون اختلال آماده ارایه خدمات هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به برخی اخبار منتشر شده مبنی بر بروز اختلال در عملکرد سامانه‌های ملی پرداخت، به استحضار هموطنان محترم می‌رساند، سامانه پایا بدون هرگونه وقفه و اختلال در چهار چرخه کاری مطابق روال اعلامی قبلی مشغول ارائه خدمت در شبکه بانکی بوده و تمامی دستور پرداخت‌های ثبت شده در سامانه پایا، بدون هرگونه اختلال و تأخیر، در حال پردازش، تسویه و واریز به حساب مقصد می‌باشند.

همچنین درخصوص سامانه ساتنا نیز خاطر نشان می‌گردد، مطابق با تعهدات اعلامی به مشتریان محترم، کلیه دستور پرداخت‌های ثبت شده در سامانه ساتنا در همان روز کاری تسویه و به حساب مقصد واریز می‌گردند.

شایان ذکر است در روز گذاشته بیش از ۴٠٠ هزار دستور پرداخت ساتنا و بیش از ده میلیون دستور پرداخت پایا با موفقیت پردازش و به حساب‌های مقصد واریز شده‌اند.