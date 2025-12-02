پناه گرفتن نامزد انتخابات ریاست جمهوری گینه بیسائو در سفارت نیجریه

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت امور خارجه نیجریه اعلام کرد که این کشور به فرناندو دیاس نامزد ریاست‌جمهوری گینه‌بیسائو در سفارت خود، پناه داده است.

وزارت خارجه نیجریه اعلام کرد که بولا تینوبو رئیس جمهوری این کشور دستور داده برای محافظت از جان دیاس، نیروهای اِکوواس در گینه بیسائو مستقر شوند.

دیاس نامزد انتخابات ریاست جمهوری و از مخالفان دولت حاکم اعلام کرده که پیش از کودتا، در مسیر پیروزی در انتخابات ۲۳ نوامبر قرار داشته است.

این اقدام، همزمان با تلاش‌های رهبران جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اِکوواس) به رهبری جولیوس مادا بیو رئیس‌جمهوری سیرالئون، برای ترغیب کودتاچیان گینه بیسائو به عقب‌نشینی از قدرت صورت گرفت.

مقامات اِکوواس در نشست روز دوشنبه، از کودتاچیان گینه بیسائو خواستند تا اجازه دهند نتایج انتخابات ۲۳ نوامبر اعلام شده و فرایندهای سیاسی، طبق قانون اساسی این کشور پیش برود.

تیموتی موزا کابا وزیر خارجه سیرا لئون در این نشست گفت: اِکوواس خواستار بازگشت گینه بیسائو به حاکمیت قانون اساسی و ادامه روند منطقی انتخابات است.

ارتش گینه بیسائو روز پنجشنبه، ژنرال «هورتا انتا» را به‌عنوان رئیس جمهور موقت کشور منصوب کرد؛ این اقدام یک روز پس از به دست گرفتن قدرت در کشور و پیش از اعلام نتایج انتخابات صورت گرفت.

وزارت امور خارجه سنگال اعلام کرد «عمر سیسوکو امبالو» رئیس‌جمهور برکنار شده، با یک پرواز اختصاصی و پس از میانجی‌گری گروه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا وارد سنگال شده است.

فرماندهان کودتا که خود را «رهبری عالی نظامی برای بازگرداندن نظم» نامیدند، در بیانیه‌ای تلویزیونی گفتند امبالو را به‌دلیل طرحی برای بی‌ثبات‌سازی کشور با مشارکت سیاستمداران و قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر برکنار کرده‌اند.

این نهمین کودتا در غرب و مرکز آفریقا طی پنج سال گذشته است و ادامه بی‌ثباتی در گینه بیسائو محسوب می‌شود؛ کشوری که به‌عنوان مرکز قاچاق کوکائین شهرت دارد و سابقه طولانی دخالت نظامیان در سیاست دارد.

کودتا یک روز پیش از اعلام نتایج اولیه انتخاباتی رخ داد که انتظار می‌رفت نتیجه رقابت میان امبالو و دیاس را مشخص کند.