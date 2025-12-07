  1. بین الملل
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۹

اتحادیه آفریقا: کودتای نظامی نافرجام در بنین را قویا محکوم می‌کنیم

رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا با محکوم کردن کودتای نظامی نافرجام در بنین، اعلام کرد: نگران افزایش کودتاها در برخی از نقاط آفریقا هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، محمود علی یوسف رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا امروز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما کودتای نظامی نافرجام در بنین را قویاً و بدون هیچ ابهامی محکوم می‌کنیم.

رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا در این خصوص اضافه کرد: عمیقاً نگران افزایش تعداد کودتاها و تلاش‌ها برای کودتا در برخی از نقاط این قاره هستیم.

رویترز ساعتی پیش گزارش داد که نظامیان در کشور بنین از طریق تلویزیون ملی آن اعلام کردند که قدرت را به دست گرفته‌اند.

در ادامه کودتاهای نظامی در غرب آفریقا، آسوشیتدپرس اعلام کرد که گروهی از نظامیان کشور «بنین» با حضور در تلویزیون ملی این کشور با کودتایی آشکار رسماً انحلال دولت و تمام نهادهای دولتی و برکناری رئیس‌جمهور را اعلام کردند.

این گروه نظامی خود را «کمیته نظامی برای بازسازی» اعلام کردند.

گفته می‌شود که رهبری این کودتا را «پاسکال تیگری» افسر ارتش برعهده دارد و خود را رئیس «کمیته نظامی برای بازسازی» معرفی کرده است.

این در حالیست که وزیر خارجه دولت بنین در گفتگو با رویترز مدعی شد: گروهی از نظامیان دست به کودتا زدند ولی این کودتا شکست خورد؛ بخش زیادی از ارتش و گارد ملی به دولت وفادار ماندند و اکنون اوضاع تحت کنترل است.

