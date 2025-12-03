کمیسیون انتخابات گینه بیسائو: قادر به اعلام نتایج انتخابات نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای «افریکانیوز»، نتایج انتخابات ریاست جمهوری گینه بیسائو همچنان نامشخص مانده است.

کمیسیون ملی انتخابات گینه بیسائو اعلام کرد که به دلیل نفوذ افراد مسلح به دفتر این نهاد و سرقت برگه‌های رأی، قادر به نهایی کردن نتایج انتخابات مورد مناقشه در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۵ نیست.

ادریسا دژالو، مقام ارشد کمیسیون انتخابات گینه بیسائو با اشاره به تخریب سرورهای ذخیره سازی داده‌های نتایج انتخابات توسط مهاجمان، گفت: ما از نظر امکانات و لجستیک در شرایط لازم برای ادامه فرآیند انتخابات نیستیم.

حمله به مقرهای کمیسیون ملی انتخابات گینه بیسائو در ۲۶ نوامبر، یک روز پیش از اعلام نتایج رسمی انتخابات، رخ داد. عمر سیسوکو امبالو رئیس‌جمهور مستقر و فرناندو دیاس دا کاستا نامزد مخالف وی، هر کدام خود را پیروز انتخابات اعلام کرده اند.

ارتش گینه بیسائو، یک روز پیش از اعلام نتایج انتخابات، قدرت را در دست گرفت. کودتاچیان، ژنرال هورتا اینتا-آ، رئیس پیشین ستاد ارتش را به ریاست کشور منصوب کردند و او یک روز پس از تصرف قدرت، رسماً سوگند یاد کرد.

در ادامه، اینتا-آ طی تعطیلات آخر هفته، کابینه جدید ۲۸ نفره‌ای را منصوب کرد که اکثریت آنها از متحدان رئیس‌جمهور برکنارشده هستند و دوره گذار یک‌ساله را اداره خواهند کرد.

رئیس جمهوری مستقر گینه بیسائو ابتدا به سنگال و سپس به برازاویل پایتخت جمهوری کنگو گریخت. دیاس دیگر نامزد انتخابات نیز به سفارت نیجریه پناه برد و تحت حفاظت دیپلماتیک این کشور قرار گرفت.

مخالفان امبالو، او و حامیانش در ارتش را متهم کرده‌اند که کودتا را برای جلوگیری از احتمال شکست در انتخابات ریاست جمهوری ترتیب داده‌اند.