به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، انتا در نخستین حضور علنی خود با لباس نظامی و در میان دیگر فرماندهان ارتش در مراسمی که از تلویزیون رسمی پخش شد، ظاهر شد. او گفت کودتا برای جلوگیری از «توطئه قاچاقچیان مواد مخدر» علیه دموکراسی گینه ضروری بوده و دوره انتقالی یک ساله بلافاصله آغاز میشود.
در پایتخت بیسائو آرامش نسبی برقرار است؛ سربازان در خیابانها مستقر شدند و بسیاری از مردم حتی پس از لغو مقررات منع رفتوآمد شبانه در خانههایشان ماندند. شرکتها و بانکها نیز تعطیل بودند. در مراسم سوگند بعدی، ژنرال «توماس دجاسی» بهعنوان رئیس ستاد ارتش منصوب شد.
وزارت امور خارجه سنگال اعلام کرد «عمر سیسوکو امبالو»، رئیسجمهور برکنار شده، با یک پرواز اختصاصی و پس از میانجیگری گروه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس) وارد سنگال شده است.
فرماندهان کودتا که خود را «رهبری عالی نظامی برای بازگرداندن نظم» نامیدند، در بیانیهای تلویزیونی گفتند امبالو را بهدلیل طرحی برای بیثباتسازی کشور با مشارکت سیاستمداران و قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر برکنار کردهاند.
این نهمین کودتا در غرب و مرکز آفریقا طی پنج سال گذشته است و ادامه بیثباتی در گینه بیسائو محسوب میشود؛ کشوری که بهعنوان مرکز قاچاق کوکائین شهرت دارد و سابقه طولانی دخالت نظامیان در سیاست دارد.
کودتا یک روز پیش از اعلام نتایج اولیه انتخاباتی رخ داد که انتظار میرفت رقابت میان امبالو و «فرناندو دیاس» ۴۷ ساله، تازهوارد عرصه سیاست و رقیب جدی امبالو، را مشخص کند. پیش از اعلام کودتا، حدود یک ساعت تیراندازی در نزدیکی کمیسیون انتخابات و کاخ ریاستجمهوری شنیده شد.
امبالو در تماس با رسانههای فرانسوی خبر برکناری خود را اعلام کرد. ارتش نیز گفت او و دیگر مقامهای ارشد «تحت کنترل رهبری عالی نظامی» هستند.
«محمود علی یوسف»، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا، در بیانیهای کودتا را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط امبالو و همه مسئولان بازداشت شده شد.
رهبران کشورهای عضو اکواس نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس کودتا را محکوم کردند و نشست اضطراری آنلاین برای بررسی اوضاع برگزار کردند. اتحادیه اروپا نیز خواستار بازگشت نظم قانون اساسی و ادامه روند شمارش آرا شد.
