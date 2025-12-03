حمید رشیدی سرمربی اسبق تیم ملی جوانان و نوجوانان ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتقادهای که به برگزاری مسابقات بینالمللی وزنهبرداری جام فجر شده، گفت: برگزاری مسابقات بینالمللی فجر و ثبت آن در تقویم فدراسیون جهانی وزنهبرداری اقدامی ارزشمند و شایسته است که بر کسی پوشیده نیست.
برگزاری مسابقات جام فجر موجب رشد ورزشکار میشود
وی گفت: پیش از این نیز سوابق برگزاری مسابقات فجر را داشتیم و خودم افتخار داشتم در دهه ۷۰ به عنوان ورزشکار و وزنهبردار تیم ملی در مسابقات بینالمللی جام نامجو که مرحوم نامجو برگزار میکرد، شرکت کنم. پس از انقلاب، این مسابقات به جام فجر تغییر نام یافت.
رشیدی افزود: برگزاری مسابقات بینالمللی در سطح جهانی نشاندهنده توانایی مدیریت، اجرای مسابقات بزرگ و وجود زیرساختهای ورزشی مناسب است؛ چه از نظر نرمافزاری و چه سختافزاری. از نظر فنی نیز، چنین مسابقاتی میتواند موجب رشد کادر فنی و ورزشکاران شود.
با گرفتن میزبانی نقاط ضعف را برطرف میکنیم
رشیدی ادامه داد: همیشه از قدیم گفتند املای نانوشته غلط ندارد؛ تا زمانی که وارد یک رویداد بزرگ نشویم، نقاط ضعف نمایان نمیشود و بهترین کار این است که پس از شناسایی نقاط ضعف، آنها را برطرف کنیم.
وی گفت: سطح میزبان، مسابقات جام فجر، حضور مردم و ورزشکاران و کیفیت برگزاری نسبت به سالهای گذشته منظمتر بود. اما ما باید با همدلی اهالی وزنهبرداری، جام فجر را به نمادی از ایران قوی، مدیریت انقلابی و جهادی و جوانان قدرتمند تبدیل کنیم.
لوگو مسابقات جام فجر باید ثابت بماند
رشیدی تاکید کرد: برگزاری جام فجر در وزنهبرداری باید سه نماد اصلی را نشان دهد؛ فلسفه مسابقات همواره مرتبط با دهه مبارک فجر و انقلاب بوده است. پیشنهاد میکنم نام مسابقه، مدالها و لوگوی آن در سطح بینالمللی ثابت شود و هر سال تغییر نکند تا معنا و هدف جام فجر برای دیگر کشورها روشن باشد.
چالش همیشگی جذب تماشاگر در مسابقات بینالمللی است
رشیدی ادامه داد: یکی از چالشهای همیشگی ما جذب تماشاگر برای مسابقات بینالمللی بوده است. این مشکل مختص امسال نیست؛ سال گذشته، سه سال پیش یا حتی ده سال پیش نیز وجود داشت. در دهه ۷۰، مسابقات بینالمللی با حضور تماشاگران بسیار برگزار میشد.
وی گفت: ما میتوانیم از تجربه برخی کشورهای شرق آسیا بهره بگیریم و با اطلاعرسانی، تبلیغات، همکاری با باشگاهها و استفاده از نیروهای مسلح و آموزش و پرورش، سالنها را پر کنیم. این حضور تماشاگران شور و هیجان خاصی به مسابقات میبخشد و تأثیر قابل توجهی بر کادر اجرایی فدراسیون جهانی و ورزشکاران مهمان دارد. همچنین علاقهمندی جوانان به وزنهبرداری را نشان میدهد و ثابت میکند که این رشته بخشی از فرهنگ پهلوانی و ورزشی مردم ایران است.
نگاه اعضای کادر فنی به جام فجر باید کسب مدال باشد
وی گفت: از نظر فنی با کنار رفتن قانون توزیع مدال از سال آینده، ورزشکاران میتوانند مدال یک ضرب یا دو ضرب کسب کنند. این تغییر باعث میشود نگاه کادر فنی و مربیان به مسابقات بینالمللی جام فجر، نگاه مدالی باشد نه صرفاً کسب امتیاز تیمی. این موضوع تمرین خوبی برای کسب مدالهای رنگین در بازیهای آسیایی و المپیک خواهد بود.
باید جوانان حضور در مسابقات بینالمللی را تجربه کنند
رشیدی افزود: در مسابقات بینالمللی، اهمیت کاپ تیمی کمتر است، اما مربیان و ورزشکاران از نظر انتخاب وزن، تاکتیک و مدیریت مسابقه تمرین میکنند تا بهترین مدال ممکن را کسب کنند. ما میتوانیم با شرکت دو تیم، یکی اصلی و یکی دوم، تجربه بینالمللی بیشتری برای تیمها ایجاد کنیم.
رشیدی درباره حضور جوانان در مسابقات بینالمللی جام فجر گفت: تشکل تیمها میتواند شامل جوانان تیم ملی جوانان و یا نوجوانانی باشد که بضاعت رکوردی آنها طوری است که آینده درخشانی پیش رویشان قرار دارد. چند نفر از این تیمهای جوانان و نوجوانان، به صلاح دید کادر فنی، میتوانند در این مسابقات شرکت کنند تا علاوه بر کسب تجربه، آمادگی بیشتری پیدا کنند.
زمان برگزاری مسابقات جام فجر مهم است
وی گفت: زمان برگزاری مسابقه هم مهم است؛ اگر زمان مسابقات جام فجر در ایام بهمن و دی ماه فیکس شود، بسیار بهتر خواهد بود. امسال به دلیل مشکلات متعدد، برگزاری مسابقات در آذر ماه اجتنابناپذیر بود، اما تجربه نشان داده است که در نیمه دوم بهمن و نیمه اول اسفند ماه، ورزشکاران در بهترین وضعیت بدنی قرار دارند و این زمان برای برگزاری مسابقات بینالمللی است.
جام فجر میتواند گزینشی المپیک شود
رشیدی ادامه داد: مسابقات جام فجر میتواند به عنوان یکی از مسابقات المپیک در نظر گرفته شود که نشاندهنده اهمیت بالای ایران و وزنهبرداری ایران در سطح جهان است. باید در نظر داشته باشیم که در یک دوره چهار ساله المپیک، معمولاً در دو سال آخر گزینشی المپیک انجام میشود. برای مثال، از سال ۲۰۲۶، مسابقات جام فجر برای المپیک ۲۰۲۸ یک بار به عنوان گزینشی در نظر گرفته میشود و در سه سال دیگر، مسابقات جام فجر جنبه گزینشی المپیکی ندارد.
وی تاکید کرد: بنابراین بهتر است تاریخ برگزاری جام فجر در تقویم فدراسیون جهانی فیکس شود تا هم برای کشورهای دیگر و هم برای ورزشکاران و فدراسیون جهانی اهمیت داشته باشد و ثبات و کلاس جام فجر حفظ شود. تغییر زمان برگزاری مسابقه، مانند برگزاری در آذرماه یا دی ماه، باعث کاهش ارزش و تزلزل جایگاه آن میشود.
