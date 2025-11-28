  1. ورزش
وزنه‌بردار فوق‌سنگین ایران قهرمان جام فجر شد

وزنه‌بردار فوق سنگین ایران قهرمان مسابقات بین‌المللی جام فجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز از مسابقات وزنه‌برداری بین‌المللی جام فجر، رقابت دسته‌های وزنی ۹۴، ۱۱۰ و فوق سنگین برگزار شد و عنوان قهرمانی دسته فوق سنگین به نماینده ایران رسید.

نتایج نمایندگان وزنه‌برداری به شرح زیر است:

دسته ۹۴ کیلوگرم

یک‌ضرب
۱- توشتمیروف از ازبکستان با ۱۷۰ کیلوگرم
۲- علی عالی‌پور از ایران با ۱۶۱ کیلوگرم
۳- آنابردیف از ترکمنستان با ۱۶۰ کیلوگرم

دوضرب
۱- توشتمیروف از ازبکستان با ۲۰۰ کیلوگرم
۲- علی عالی‌پور از ایران با ۱۹۶ کیلوگرم
۳- حمیدرضا زارعی از ایران با ۱۹۵ کیلوگرم

مجموع
۱- توشتمیروف از ازبکستان با ۳۷۰ کیلوگرم
۲- علی عالی‌پور از ایران با ۳۵۷ کیلوگرم
۳- حمیدرضا زارعی از ایران با ۳۴۶ کیلوگرم

دسته ۱۱۰ کیلوگرم

یک‌ضرب
۱- حسنبایف از ترکمنستان با ۱۸۵ کیلوگرم
۲- ابوالفضل زارع از ایران با ۱۷۱ کیلوگرم
۳- غفوروف از تاجیکستان با ۱۲۵ کیلوگرم

دوضرب
۱- ابوالفضل زارع از ایران با ۲۰۸ کیلوگرم
۲- حسنبایف از ترکمنستان با ۲۰۲ کیلوگرم
۳- غفوروف از تاجیکستان با ۱۵۵ کیلوگرم

مجموع
۱- حسنبایف از ترکمنستان با ۳۸۷ کیلوگرم
۲- ابوالفضل زارع از ایران ۳۷۹ کیلوگرم
۳- غفوروف از تاجیکستان با ۲۸۰ کیلوگرم

دسته فوق سنگین

یک ضرب
۱- رضا حسن‌پور از ایران با ۱۹۰ کیلوگرم
۲- آریا پایدار از ایران با ۱۶۵ کیلوگرم
۳- کریم ترکمن از افغانستان با ۱۳۰ کیلوگرم

دوضرب
۱- رضا حسن‌پور از ایران با ۲۳۵ کیلوگرم
۲- آریا پایدار از ایران با ۲۰۵ کیلوگرم
۳- کریم ترکمن از افغانستان با ۱۷۵ کیلوگرم

مجموع
۱- رضا حسن‌پور از ایران با ۴۲۵ کیلوگرم
۲- آریا پایدار از ایران با ۳۷۰ کیلوگرم
۳- کریم ترکمن از افغانستان با ۳۰۵ کیلوگرم

