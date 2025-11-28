به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز از مسابقات وزنهبرداری بینالمللی جام فجر، رقابت دستههای وزنی ۹۴، ۱۱۰ و فوق سنگین برگزار شد و عنوان قهرمانی دسته فوق سنگین به نماینده ایران رسید.
نتایج نمایندگان وزنهبرداری به شرح زیر است:
دسته ۹۴ کیلوگرم
یکضرب
۱- توشتمیروف از ازبکستان با ۱۷۰ کیلوگرم
۲- علی عالیپور از ایران با ۱۶۱ کیلوگرم
۳- آنابردیف از ترکمنستان با ۱۶۰ کیلوگرم
دوضرب
۱- توشتمیروف از ازبکستان با ۲۰۰ کیلوگرم
۲- علی عالیپور از ایران با ۱۹۶ کیلوگرم
۳- حمیدرضا زارعی از ایران با ۱۹۵ کیلوگرم
مجموع
۱- توشتمیروف از ازبکستان با ۳۷۰ کیلوگرم
۲- علی عالیپور از ایران با ۳۵۷ کیلوگرم
۳- حمیدرضا زارعی از ایران با ۳۴۶ کیلوگرم
دسته ۱۱۰ کیلوگرم
یکضرب
۱- حسنبایف از ترکمنستان با ۱۸۵ کیلوگرم
۲- ابوالفضل زارع از ایران با ۱۷۱ کیلوگرم
۳- غفوروف از تاجیکستان با ۱۲۵ کیلوگرم
دوضرب
۱- ابوالفضل زارع از ایران با ۲۰۸ کیلوگرم
۲- حسنبایف از ترکمنستان با ۲۰۲ کیلوگرم
۳- غفوروف از تاجیکستان با ۱۵۵ کیلوگرم
مجموع
۱- حسنبایف از ترکمنستان با ۳۸۷ کیلوگرم
۲- ابوالفضل زارع از ایران ۳۷۹ کیلوگرم
۳- غفوروف از تاجیکستان با ۲۸۰ کیلوگرم
دسته فوق سنگین
یک ضرب
۱- رضا حسنپور از ایران با ۱۹۰ کیلوگرم
۲- آریا پایدار از ایران با ۱۶۵ کیلوگرم
۳- کریم ترکمن از افغانستان با ۱۳۰ کیلوگرم
دوضرب
۱- رضا حسنپور از ایران با ۲۳۵ کیلوگرم
۲- آریا پایدار از ایران با ۲۰۵ کیلوگرم
۳- کریم ترکمن از افغانستان با ۱۷۵ کیلوگرم
مجموع
۱- رضا حسنپور از ایران با ۴۲۵ کیلوگرم
۲- آریا پایدار از ایران با ۳۷۰ کیلوگرم
۳- کریم ترکمن از افغانستان با ۳۰۵ کیلوگرم
