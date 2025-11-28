به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز از مسابقات وزنه‌برداری بین‌المللی جام فجر، رقابت دسته‌های وزنی ۹۴، ۱۱۰ و فوق سنگین برگزار شد و عنوان قهرمانی دسته فوق سنگین به نماینده ایران رسید.

نتایج نمایندگان وزنه‌برداری به شرح زیر است:



دسته ۹۴ کیلوگرم



یک‌ضرب

۱- توشتمیروف از ازبکستان با ۱۷۰ کیلوگرم

۲- علی عالی‌پور از ایران با ۱۶۱ کیلوگرم

۳- آنابردیف از ترکمنستان با ۱۶۰ کیلوگرم



دوضرب

۱- توشتمیروف از ازبکستان با ۲۰۰ کیلوگرم

۲- علی عالی‌پور از ایران با ۱۹۶ کیلوگرم

۳- حمیدرضا زارعی از ایران با ۱۹۵ کیلوگرم



مجموع

۱- توشتمیروف از ازبکستان با ۳۷۰ کیلوگرم

۲- علی عالی‌پور از ایران با ۳۵۷ کیلوگرم

۳- حمیدرضا زارعی از ایران با ۳۴۶ کیلوگرم



دسته ۱۱۰ کیلوگرم



یک‌ضرب

۱- حسنبایف از ترکمنستان با ۱۸۵ کیلوگرم

۲- ابوالفضل زارع از ایران با ۱۷۱ کیلوگرم

۳- غفوروف از تاجیکستان با ۱۲۵ کیلوگرم



دوضرب

۱- ابوالفضل زارع از ایران با ۲۰۸ کیلوگرم

۲- حسنبایف از ترکمنستان با ۲۰۲ کیلوگرم

۳- غفوروف از تاجیکستان با ۱۵۵ کیلوگرم



مجموع

۱- حسنبایف از ترکمنستان با ۳۸۷ کیلوگرم

۲- ابوالفضل زارع از ایران ۳۷۹ کیلوگرم

۳- غفوروف از تاجیکستان با ۲۸۰ کیلوگرم



دسته فوق سنگین



یک ضرب

۱- رضا حسن‌پور از ایران با ۱۹۰ کیلوگرم

۲- آریا پایدار از ایران با ۱۶۵ کیلوگرم

۳- کریم ترکمن از افغانستان با ۱۳۰ کیلوگرم



دوضرب

۱- رضا حسن‌پور از ایران با ۲۳۵ کیلوگرم

۲- آریا پایدار از ایران با ۲۰۵ کیلوگرم

۳- کریم ترکمن از افغانستان با ۱۷۵ کیلوگرم



مجموع

۱- رضا حسن‌پور از ایران با ۴۲۵ کیلوگرم

۲- آریا پایدار از ایران با ۳۷۰ کیلوگرم

۳- کریم ترکمن از افغانستان با ۳۰۵ کیلوگرم